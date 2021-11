Juez emite 23 órdenes de 'deportación en ausencia' en menos de una hora: qué pasa en esos casos

Tras una audiencia sobre el fondo del caso, el juez denegó la petición y Niz-Chaves apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Y alegó que el caso debía ser regresado porque, de acuerdo con un fallo anterior de la Corte Suprema en Pereira v. Sessions, los avisos de comparecencia que no incluye la hora específica y el lugar del proceso de deportación del no ciudadano no detiene el reloj que mide el tiempo de presencia continua.