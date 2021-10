Resuelven demanda que impugnó cientos de denegaciones ilegales de visas H-1B para sector tecnológico

Las partes litigantes en el caso MadKudu Inc., et al. v. USCIS, et al., llegaron a un acuerdo de conciliación que corrige la mala interpretación de la agencia federal del Occupational Outlook Handbook (OOH), una publicación de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (DOL) que describe cientos de ocupaciones en el mercado laboral de Estados Unidos.