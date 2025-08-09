En vivo: Este domingo respondemos en directo tus preguntas sobre inmigración en nuestro show de VIX

Este domingo 10 de agosto a partir de las 7 pm (hora del Este, 6 pm Centro y 4 Pacífico) Noticias Univision, a través de su plataforma ViX y las plataformas digitales de Univision Noticias, transmite en vivo nuevamente el programa ‘Inmigración, las Nuevas Reglas’, un especial de tres horas con información sobre las acciones del gobierno del presidente Donald Trump relacionadas con arrestos y deportaciones masivas, restricciones de viaje, arrestos en tribunales y oficinas de inmigración, llamados para que inmigrantes de vayan del país voluntariamente, deportaciones a terceros países, arresto de ciudadanos y residentes legales durante operativos de ICE, los temores en la comunidad en los días previos al inicio del ciclo escolar 2025-2026, y también información y datos sobre recursos disponibles, sus derechos, qué hacer en caso de que lo arresten y cómo seguir defendiendo sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Participa y plantea tus dudas este domingo 10 de agosto a partir de las 7:00 PM ET (6 Centro y 4 PM Pacífico) a través de la plataforma VIX de Noticias Univision.

El programa estará moderado por Carolina Sarassa, copresentadora de La Voz de la Mañana de Vix y del noticiero Edición Digital de Univision, y Borja Voces, copresentador del Noticiero Edición Digital Univision y de VIX 24/7, y contará con la participación del periodista Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Televisa Univision, y el abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero legal de Televisa Univision.

Junto a ellos estarán los abogados de inmigración Claudia Cañizares (quien ejerce en Miami, Florida), Annaluisa Padilla (quien ejerce en Los Ángeles, California) y Ezequiel Hernández (quien ejerce en Phoenix, Arizona), colaborador permanente de la redacción de Univision Noticias. Estos especialistas en leyes migratorias responderán a preguntas de nuestros televidentes y usuarios conectados en línea a través de nuestras plataformas en redes sociales.

La política migratoria de ‘tolerancia cero’, implementada desde el 20 de enero por el gobierno del presidente Donald Trump, sigue golpeando con fuerza a la comunidad inmigrante. La administración ha cancelado programas tales como CBP One, ‘parole’ humanitario, TPS de Venezuela de 2023 y también los programas de protección temporal de Honduras, Nicaragua y Haití. A su vez, ha restringido la política de asilo, modificado el programa de refugiados, puso en revisión los programas de visas, caducado residencias permanentes (green card), eliminó el programa de libertad bajo fianza y mantiene la prohibición de entrada al país a ciudadanos provenientes de 19 países, entre ellos Cuba, Haití y Venezuela. Y la amenaza de otras medidas similares se mantiene, entre ellas la captura de millones de inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales para luego ser expulsados del país.

A este grupo en particular de millones de extranjeros, incluso a aquellos que sólo han cometido faltas de carácter civil no criminal a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la administración Trump los pudo en la mirilla de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) luego de convertirlos en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, de acuerdo con lo señalado por la vocera de la Casa Blanca, Kariline Levitt, el 29 de enero de este año durante una rueda de prensa celebrada en el Hotel Nacional Trump ubicado en Doral, sur de Miami, Florida.

Todas estas acciones han afectado a millones de inmigrantes que están dentro y fuera de Estados Unidos. Y a esto se agrega la vigencia y expansión del plan de deportaciones masivas, que de acuerdo con declaraciones de Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, tiene como meta aumentar la capacidad de camas diarias de ICE a 100,000, traslado de inmigrantes indocumentados y con antecedentes criminales a terceros países, construcción de cárceles temporales en zonas remotas y peligrosas como el ‘Alcatraz de los Caimanes’ (en el sur de Florida) y el uso de tropas de la Guardia Nacional para ampliar la fuerza nacional de deportaciones, que ya cuenta con miles de agentes de otras agencias federales convocadas bajo la Serie 1811, entre ellas el FBI, DEA, ATF, Servicio Secreto, policía del IRS y empleados federales administrativos, tal como FEMA.

El clima de incertidumbre se extiende

Por estos motivos, Noticias Univision transmite nuevamente este domingo 10 de agosto el programa ‘Inmigración, las Nuevas Reglas´ para entregar información útil a televidentes y usuarios conectados a través de nuestras redes sociales, plataforma desde donde podrá hacernos preguntas en vivo y los abogados presentes responderán sus dudas y preocupaciones.

