"No tengo a nadie en El Salvador": esta niña de 11 años enfrenta la deportación por un error de la corte

HOUSTON, Texas.- A la casa de la familia salvadoreña Madariaga Alvarado llegó hace 15 días una carta en inglés firmada por una jueza de inmigraci´on, pero no la entendieron porque no hablan el idioma. El miércoles, cuando Dora se presentó con sus dos hijas a la corte, como les tocaba, le pidió a alguien que le tradujera el papel. Era la orden de deportación de Laura, la menor de sus hijas, de 11 años.

"La demandada no se presentó" en la corte el 12 de marzo de 2019 a la 1:30pm. Esa era la razón por la que la jueza Clarease Rankin Yates ordenaba la salida de Estados Unidos de la niña. Y la realidad es que Laura, su madre y su hermana Adamaris, las tres, se presentaron juntas en esa cita, que era la primera para todas. Pero Laura no fue hallada en el sistema ese día y la madre, preocupada, le preguntó a una intérprete de la corte qué hacer: "La traductora cometió el error de decirles que todo iba a estar bien", dice César Chávez, director ejecutivo de la organización pro defensa de los inmigrantes FIEL. Él cree que ella debió recomendarle hablar con un abogado o alguien que al menos pudiera explicarle qué debía hacer.

"No es justo que en las cortes no se aseguren de que estos errores no se cometan", dice Silvia Mintz, la abogada que la defenderá. "Es una injusticia la que se está cometiendo en su caso. Ella se presentó a la corte, no fue error de ella sino de los secretarios de la corte", agrega.