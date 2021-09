"Estamos desesperados, la cita tarda meses": inmigrantes hacinados desnudan la crisis migratoria en Tapachula

“A mí me da pena porque yo no tengo mucho, pero de lo que tengo trato de ayudar porque sé lo que es eso. Yo prácticamente me quedé en estado de indigencia cuando llegamos acá. Y la misma gente me ha ayudado, me ha tocado pedir en casas, cosa que nunca en mi vida me imaginé. Yo siempre estaba del otro lado de la historia, más bien siempre ayudando y apoyando. Pero tengo fe en Dios que pronto estaré bien con mis hijos, mi pareja y mi tío”, dice Pérez.