"Mi papá no tiene récord criminal": hija de indocumentado pone en duda operativos de ICE para buscar delincuentes

Pero la familia del mexicano detenido en Compton afirma que él no tiene antecedentes penales y reclaman se trató de un ‘arresto colateral’, como llaman a las capturas que ICE realiza fuera de su lista de fugitivos.

“Mi papá no tiene récord criminal; es un hombre honesto y trabajador”, aseguró su hija, que pidió que no se publique el nombre de su padre por temor a que haya represalias contra él en el Centro de Detención para Migrantes en Adelanto, donde ahora se encuentra.

Según su relato, agentes de ICE llegaron a bordo de camionetas negras y abrieron la reja de su casa para aproximarse a su padre, quien estaba en el patio frontal. Traía una mochila llena de herramientas y se preparaba para ir a trabajar. Eran alrededor de las 5:00 am del viernes pasado. “Le dijeron que tenían una orden judicial, pero no le enseñaron ningún papel”, afirmó.

“La vida de mi papá está en este país. Nosotros no lo vamos a dejar solo”, señaló la joven, quien dijo su familia ha conversado sobre la posibilidad de mudarse a una ciudad mexicana en la frontera, quizás Tijuana, para estar con él. “Yo le digo a mi papá: ‘te quiero, tu familia está contigo y esta no será la primera vez que estarás sin nosotros’”, compartió.

“Es cruel, es inaceptable”

California es uno de los estados donde ICE realizó más detenciones en su reciente operativo nacional. Su oficina en Los Ángeles informó que puso bajo custodia a más de 300 personas. La dependencia precisó que el 85% de los más de 2,000 arrestados en varios estados cometió o está acusado por una variedad de delitos, desde violencia doméstica hasta homicidio. Es decir, alrededor de 500 inmigrantes no eran considerados una prioridad de captura de la agencia en su reciente incursión.

Cuestionado en una teleconferencia este viernes sobre el caso del inmigrante detenido en Compton, David Marin, director de ICE en Los Ángeles, dijo que no podía comentar sin tener información precisa del detenido, la cual su familia pidió no revelar. “Pero puedo decir que en nuestro operativo arrestamos a más de 300 personas y solo una persona no tenía un récord criminal”, señaló el funcionario.