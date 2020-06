"Me quieren matar”: la tragedia de una viuda deportada y enferma que no puede regresar a su pueblo

“Íbamos a Atlanta, allá me iban a ayudar con un lugar donde vivir. Y en el camino nos agarró la Policía y después hablaron a Migración”, contó González, de 28 años y madre de dos niñas pequeñas.

De Virginia ella viajó al sur de California y pensaba desplazarse al estado de Georgia, donde unos conocidos le ofrecieron quedarse en su casa. Regina González no puede trabajar debido a una anemia aguda que sigue minando su salud.

La mujer no identificó el departamento al que pertenece dicho oficial y ICE no ha proporcionado a este medio más información sobre el caso.

Regina lleva más de un mes en la casa de un familiar en Tijuana y no ha recibido un solo tratamiento médico. “Yo quiero regresar a Estados Unidos. Allá estaba bien. Me ponían sangre cada tres meses y me daban gratis el medicamento”, dijo ella.