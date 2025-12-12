Kilmar Ábrego García Kilmar Ábrego García comparece ante ICE tras su liberación: la jueza que lo liberó falla que no puede volver a ser arrestado Mientras Abrego García estaba este viernes en su cita con ICE un día después de haber sido liberado, un juez federal dictaminó que no podía volver a ser detenido.

Video Así fue la llegada de Kilmar Ábrego a su casa en Maryland: “Triunfó la legalidad”, dice su abogado

Tras ser liberado el jueves, y mientras Kilmar Abrego García se presentó este viernes en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore mientras un juez emitía un fallo para impedir que volviera a ser detenido.

"Va a salir tal como entró esta mañana", dijo el abogado Simón Sandoval, quien explicó que habían interpuesto una moción para impedir una nueva detención después de que ICE citara a Abrego García para este viernes nada más liberarlo el jueves.

"Nos preocupó que estuvieran planeando lo mismo y nos pareció insoportable", afirmó Sandoval mientras recordaba que la última vez que había sido detenido en agosto fue con una citación similar en la misma oficina un par de días después de su liberación en Tennessee.

Así que la jueza Paula Xinis, la misma que ordenó su liberación el jueves, emitió un nuevo fallo para impedir que volviera a ser arrestado hasta que se produzca la audiencia sobre la moción para una orden de restricción temporal solicitada por los abogados del salvadoreño. El jueves fue liberado por orden de Xinis, quien declaró que las autoridades federales lo detuvieron tras su regreso a Estados Unidos sin fundamento legal.

Abrego García había hablado a los periodistas poco antes de personarse para cumplir con la citación."Estoy aquí como hombre libre y siempre recuérdenme así, con la cabeza en alto", dijo Abrego García a los periodistas antes de entrar a las oficinas de ICE. La última vez que Ábrego García se presentó en una instalación de esa agencia, el pasado agosto, terminó detenido.

En su orden de liberación de Ábrego García, Xinis escribió que las autoridades federales no solo obstruyeron la decisión del tribunal, sino que lo engañaron. Xinis también rechazó el argumento del gobierno de que carecía de jurisdicción para intervenir en una orden de deportación definitiva contra Abrego García, ya que determinó que no se había presentado ninguna orden definitiva.

Ábrego García se convirtió en un punto álgido de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump a principios de este año, cuando fue deportado injustamente a El Salvador.

Por qué sigue sin haber una orden de deportación para Kilmar Abrego

Abrego García es ciudadano salvadoreño, casado con una ciudadana estadounidense con quien tiene una hija, y ha residido en Maryland desde hace años. Emigró a Estados Unidos sin documentos cuando era adolescente para reunirse con su hermano, quien ya era ciudadano. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a su país de origen, donde enfrenta el peligro de una pandilla que atacaba a su familia.

Si bien se le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo la supervisión del ICE, no se le otorgó la residencia permanente. A principios de este año, fue deportado “por error” y recluido en el Cecot, la brutal prisión salvadoreña a la que fueron enviados cientos de venezolanos a pesar de que un juez intentó impedir esos vuelos.

Ante la creciente presión pública y política, el gobierno de Trump lo trajo de vuelta a Estados Unidos en junio, pero solo después de emitir una orden de arresto por tráfico de personas en Tennessee. Se declaró no culpable de esos cargos y solicitó a un juez federal que los desestimara.



Durante una audiencia celebrada en noviembre, la defensa de Ábrego García sostuvo que el gobierno no podía mantenerlo bajo custodia de manera indefinida, especialmente porque en su expediente migratorio no figuraba ninguna orden de expulsión.

La jueza Xinis coincidió entonces en que la ausencia de ese documento era un elemento clave en el caso. “No se puede actuar como si existiera; debe existir”, recalcó, anticipando que ese punto tendría un impacto significativo en su decisión. El representante del gobierno, sin embargo, restó importancia al asunto y lo describió como un simple tecnicismo.

El origen de la confusión se remonta a 2019, cuando el juez David M. Jones resolvió la solicitud de Ábrego García. En aquella decisión, rechazó una petición de asilo y una solicitud de protección bajo la Convención contra la Tortura —al considerar que no demostró riesgo de tortura si regresaba a su país—, pero sí le concedió amparo conforme a la Ley Nacional de Inmigración.

Esa protección impedía su deportación a El Salvador, ya que el juez determinó que Ábrego García había comprobado haber sufrido persecución previa por parte de pandilleros que amenazaron su vida y la de su familia.

No obstante, en el fallo de 15 páginas no se incluyó una orden explícita que contemplara una eventual deportación ni se señaló un país al que pudiera ser enviado. Esa omisión, aunque formal, es precisamente la que ahora ha cobrado peso en la disputa legal.

Los cargos que enfrenta Abrego García en Tennessee

Este jueves, la jueza Xinis solicitó a las autoridades federales que informen a la corte en Tennessee —donde Ábrego enfrenta cargos por presunto tráfico de personas— sobre las condiciones específicas bajo las cuales debía ser liberado.

Abrego García fue acusado de tráfico de personas y conspiración para cometer tráfico de personas cuando el gobierno estadounidense lo trajo de regreso de El Salvador. La fiscalía alegó que aceptó dinero para transportar dentro de Estados Unidos a personas que se encontraban ilegalmente en el país.

Los cargos se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran un intercambio tranquilo con Abrego García. Había nueve pasajeros en el vehículo, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico. Sin embargo, a Abrego García finalmente se le permitió continuar conduciendo con solo una advertencia.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional testificó en una audiencia anterior que no comenzó a investigar la parada de tráfico hasta después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara en abril que la administración Trump debía trabajar para traer de regreso a Abrego García.