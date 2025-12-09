Menores de Edad Niños obligados a firmar su deportación o que son presentados sin padres ni abogados ante jueces, denuncian organizaciones Para los inmigrantes menores de edad en custodia federal cada vez es más difícil el acceso a abogados que los acompañen en la defensa de sus casos. Un grupo de organizaciones denunció que agentes fronterizos los "presionan" para que tomen decisiones solos que pueden devolverlos a los peligros de los que huyeron.

Video ¿Qué implicaciones tiene que jueces permitan a niños enfrentar audiencias solos y sin abogado?

El gobierno de Donald Trump está pidiendo a menores no acompañados en su custodia que firmen documentos de deportación voluntaria, denunciaron organizaciones proinmigrantes este martes en una rueda de prensa.

En el sur de Texas, han contabilizado al menos 12 casos de niños en esa situación: pudieron ayudar a todos menos a uno, que fue devuelto a su país de origen.

PUBLICIDAD

"Este verano (desde agosto, precisó) comenzamos a ver a menores no acompañados en albergues locales de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que ya habían firmado el papeleo con el que aceptaban ser devueltos a sus países", contó Laura Peña, directora de la organización ProBar, el Proyecto de Representación de Asilo Probono en el sur de Texas, en el Valle del Río Grande.

"Fueron presionados, coercionados e intimidados por agentes de la Patrulla Fronteriza para firmar los documentos de su salida voluntaria. Hallamos a estos niños una vez que habían sido transferidos desde la Patrulla Fronteriza a la custodia de ORR, a la espera de sus vuelos de remoción", dijo.

Peña explicó que ninguno de los menores (cuyas edades no precisó) entendió lo que estaba aceptando al firmar.

La organización pudo representar a 11 de ellos a tiempo, contó. Pero la rapidez con que el gobierno opera para deportarlos, no les permitió defender a uno más.

Peña dijo que aún desconocen el alcance de esta situación, pero que la seguirán monitoreando.

En Estados Unidos, la ley prohíbe que los niños menores de 14 años firmen documentos de inmigración; deben hacerlo sus padres o guardianes legales.

Que menores no acompañados estén firmando estos documentos, reclama, "elude las protecciones legales fundamentales que la Ley de Protección contra la Trata de Personas y Víctimas otorga a los menores no acompañados".

Esa ley busca —entre otras cosas— garantizar que los casos de los menores en custodia federal sean evaluados adecuadamente para evitar que ellos sean devueltos a los peligros de los que escaparon cuando dejaron sus países.

PUBLICIDAD

Univision Noticias contactó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre este y otros asuntos reflejados en esta nota, aunque no respondieron de manera inmediata.

Otras denuncias sobre menores no acompañados

No es la primera acción denunciada por organizaciones sobre este grupo vulnerable.

Recientemente, Ana Devereaux, abogada del Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan, contó a Univision Noticias que en septiembre comenzaron a saber de casos de menores no acompañados presionados también por agentes de la Patrulla Fronteriza en otro punto de la frontera sur, en Arizona, para firmar su aceptación de una multa de $5,000.

El castigo fue establecido en la sección 100017 de la Ley Tributaria firmada por el presidente Donald Trump en julio pasado. Establecía que esa cantidad debía ser pagada por "cualquier extranjero inadmisible al momento de ser aprehendido entre puertos de entrada".

Además de ProBar, en la rueda de prensa de este martes participaron organizaciones como United We Dream, el Centro de Justicia Nacional al Inmigrante (NIJC) y The Door, un centro comunitario que brinda ayuda y distintos servicios a jóvenes entre 12 y 24 años.

Solos ante jueces o separados de sus padres por segunda vez

A diferencia de las cortes criminales, en las de inmigración, el gobierno no tiene el deber de garantizarle a la persona la representación de un abogado ni siquiera a los menores de edad.

Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del Centro de Justicia Nacional al Inmigrante (NIJC), explicó en la rueda de prensa que identificaron a un niño que se presentaba solo por cuarta vez ante un juez de inmigración en una audiencia inicial.

PUBLICIDAD

No pudo proveer más detalles sobre el menor de edad, pero dijo: "Reconocimos que ese niño era elegible para una ayuda, nos pusimos en contacto con él y lo estamos representando para garantizar su protección".

Ezequiel Hernández, abogado de inmigración en Arizona, dijo al editor de inmigración Jorge Cancino este martes que cuando se aceleran las deportaciones de niños se limita el tiempo para que puedan acceder a representación legal: "No saben los niños lo que un juez o un fiscal están diciendo. No saben lo que es un miedo creíble, no saben a veces por qué están ahí... El debido proceso no se observa".

Una segunda detención migratoria

De vuelta al Valle del Río Grande, Peña contó el caso de un adolescente que entró en 2024 a Estados Unidos, cuando tenía 13 años, tras huir de su país de origen.

Logró ser reunificado con su padre, que era solicitante de asilo. Hace unas semanas, dijo la representante de ProBar, un agente de la Patrulla Fronteriza frenó el vehículo en el que iba de copiloto con un amigo: fue tomado nuevamente en custodia, volvieron a trasladarlo a un refugio de ORR y ahora su papá debe reiniciar el procedimiento para recuperar su custodia.

"Fue detenido otra vez simplemente por estar con un amigo. ¿Por qué tiene que revivir la dolorosa experiencia de la detención migratoria cuando ya la sufrió el año pasado? ¿Por qué su padre, también solicitante de asilo, tendría que volver a presentar toda la documentación para la reunificación familiar y sacar a su hijo del centro de detención, poniéndose así en riesgo de ser arrestado y detenido por un período prolongado?", se preguntó.

PUBLICIDAD

Peña explica que cerca de 10% de los niños que están viendo en refugios en este punto de la frontera sur fueron detenidos en otras ciudades de Estados Unidos.

"Vivían con sus familias, iban a la escuela, se preparaban para la visita de Papá Noel y su mayor preocupación era estar en la lista de los niños buenos o malos. Cosas de niños. Ahora están a cientos de kilómetros de sus hogares, de sus seres queridos, intentando comprender por qué van a pasar esta Navidad solos" condena.

"Este tipo de separación familiar es estratégica, es intencional, es la política de tolerancia cero, pero con otro nombre", agregó.