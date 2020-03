A su esposo lo asesinaron en México, tiene una orden de deportación y está a punto de quedarse en la calle

“Mi vida ha sido un sufrimiento desde que mi esposo no está”. Regina González, una viuda de 28 años y madre de dos niñas, no ha podido rehacer su vida en ninguna parte, ni en México ni en Estados Unidos. Le ha ido mal desde el asesinato de su marido el 10 de marzo de 2019 en un pueblo de Guerrero.

A finales del año pasado, esta pequeña familia se mudó a Carolina del Norte, donde otra hermana la recibió. Sin embargo, le dio la espalda tan pronto la consideró una carga económica. "No doy para la renta, ni para comer. Por eso se enfadan", dice en una entrevista con Univision Noticias.

Una mujer que conoció en una iglesia cristiana le abrió las puertas de una casa móvil en Raleigh. Vivió tranquila un mes, hasta que las desalojaron. “Nos pidieron la traila, nos cortaron la luz, el agua, no teníamos ni para comer”. Antes de quedar en la calle, una tía la invitó a su casa en Richmond, Virginia, aunque después de dos meses la hospitalidad se acabó.

Ahora no sabe a dónde ir y teme quedar a la deriva cuando el brote de coronavirus afecta a muchas comunidades estatounidenses. Este miércoles, las autoridades de Virginia reportaban que ya había nueve fallecidos por el covid-19 y 304 contagios.

“Tengo una orden de deportación”, dice con pesar esta viuda. “Estoy triste, no sé qué hacer”.

“Me duele la cabeza y el pecho de tanto llorar”, lamenta esta viuda, quien dice ha pasado los últimos días comiendo arroz y frijoles porque no tiene dinero. “Solo quiero que me ayuden para poder vivir en una casa con mis hijas”, suplica.

Desde que vive en la Costa Este de EEUU, sus hijas Angélica Roxana, de ocho años, y Brinny, de cuatro, no han ido a la escuela porque -según explica esta madre- no tiene cómo llevarlas.

Teme que si regresa a Guerrero la atacarían los hombres que salvajemente asesinaron a su esposo, Jesús Alberto Álvez, quien tenía 45 años. “Todos dicen que me van a matar”. Su pueblo, afirma, se volvió muy peligroso por culpa del crimen organizado. “Ya no es el Cuaji de antes. Todo me parte el alma”.