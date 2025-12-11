Kilmar Ábrego García Jueza ordena la liberación inmediata del salvadoreño Kilmar Ábrego García de detención migratoria La jueza Xinis dijo que Kilmar Ábrego García estaba detenido "sin ninguna autoridad legal".

Una jueza federal ordenó este jueves la liberación inmediata del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien se encuentra en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Pensilvania.

La jueza de distrito estadounidense Paula Xinis dijo en su orden que, "desde la detención ilegal de Ábrego García en El Salvador, ha sido detenido nuevamente, sin autoridad legal".

Xinis pidió a las autoridades federales que notifiquen por correo a su corte del estatus de Ábrego a más tardar este jueves a las 5:00pm. Además, les pide que se informe a la corte de Tennessee —donde se defiende de acusaciones de tráfico de personas— para que se establezcan las instrucciones sobre las condiciones de liberación.

La deportación errónea de Abrego García a su país natal, El Salvador, a principios de este año, ha movilizado protestas de oposición a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Sus abogados afirman que la administración está manipulando el sistema migratorio para castigarlo por haber impugnado con éxito aquella deportación y por negarse a aceptar su culpabilidad sobre los cargos criminales con los que fue devuelto a Estados Unidos.