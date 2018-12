Matan de 15 tiros a migrante hondureño que fue deportado tras serle negado el asilo

Nelson Espinal, de 28 años y quien fue expulsado la pasada semana de EEUU, falleció en un barrio de Tegucigalpa dominado por la Mara Barrio 18. "Yo me tengo que ir, si me quedo aquí me van a matar", le había dicho a su hermana poco antes de su muerte.