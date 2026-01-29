Inmigración

ICE reporta detención de mexicano y anuncia que lo deportará: ¿De qué acusan a Carlos Valenzuela?

"Intentó, sin éxito, esconderse en Estados Unidos", aseguró ICE sobre la detención del mexicano.

Univision picture
Univision
add
Video Federales arrestan a un inmigrante en la estación de policía del poblado de Bolingbrook

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ( ICE) informó sobre la detención de un mexicano en Houston, Texas.

De acuerdo con el mensaje publicado por ICE en la red social X, el detenido se trata de Carlos Federico Valenzuela Cadena de origen mexicano.

“El delincuente indocumentado mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena intentó, sin éxito, esconderse en Estados Unidos”, se lee en el mensaje.

Inmigración

¿De qué acusan a mexicano detenido por ICE?

Según ICE, Valenzuela es acusado de diversos delitos en México.

“Agentes del ICE de Houston detuvieron al fugitivo de 63 años, buscado en México por delincuencia organizada, fraude y extorsión”, informó ICE.

ICE también informó que Carlos Federico Valenzuela Cadena será entregado a México.

“Lo entregaremos a las autoridades mexicanas para que responda por sus presuntos delitos. Estados Unidos no es un refugio seguro para quienes huyen de la justicia”, remató ICE en su mensaje en el que compartió la imagen del mexicano detenido.

Por el momento, autoridades de México no han confirmado de qué se le acusa a Carlos Federico Valenzuela Cadena.

