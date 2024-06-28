Debate presidencial: el tema migratorio fue abordado sin propuestas ni explicaciones claras

El primer debate presidencial entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump estuvo cargado de falsedades, señalamientos, evasiones y vacilaciones preocupantes. Pero en los 90 minutos del enfrentamiento no hubo explicaciones detalladas respecto a qué harán para reparar la totalidad de un sistema migratorio que ambos han reconocido en sus campañas que se encuentra "roto".

Horas antes del debate, celebrado en la sede de la cadena de noticias CNN en Atlanta, Georgia, y que fue transmitido simultáneamente en español por Univision, la organización UnidosUS envió un mensaje a ambos candidatos: que hablaran de una reforma migratoria con camino a la ciudadanía para los 10.5 millones de indocumentados que viven en el país.

El grupo advirtió tanto a Biden como a Trump que, si bien el tema económico predomina en la lista de preocupaciones de los votantes, la inmigración está subiendo entre los votantes latinos. Y les recordó que, en la elección del 5 de noviembre, “los votantes hispanos serán un factor decisivo en 2024, y “uno de cada cinco electores será hispano”. “Son el segundo grupo más grande de estadounidenses en edad de votar y un factor crítico en la ecuación ganadora para la presidencia”, advirtió UnidosUS.

Acusaciones “exageradas”

Pero ni el pedido ni las exhortaciones fueron tenidas en cuenta por ambos candidatos. Trump aprovechó cualquier oportunidad para mencionar su discurso migratorio de campaña y culpar a Biden con afirmaciones que, al ser verificadas, la mayoría (sino todas) resultan falsas.

“Creo que no son sólo los 18 millones de personas los que son, un número bajó por los que se escapan. Ni siquiera hablan de los que se escapan”, dijo Trump en un momento del debate.

Tras verificar el dato, el diario The New York Times dijo que la afirmación era “exagerada”. Y precisó que era imposible saber el número exacto de inmigrantes que han entrado a Estados Unidos. Pero que, de acuerdo con cifras oficiales aportadas por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), desde febrero de 2021se han registrado 9.6 millones de detenciones de migrantes en todo el país, incluidos alrededor de 7.9 millones en la frontera suroeste. Pero advierte que los datos no se refieren a encuentros únicos, sino que un solo extranjero pudo haber sido detenido varias veces (reincidente) desde febrero de 2021 a fecha.

Tampoco menciona que en la mayoría de los hallazgos se han aplicado el Título 42 (hasta mayo de 2023) y el Título 8, que contemplan devoluciones y deportaciones expeditas.

Los ingresos ilegales exitosos

Tampoco Trump habla de los extranjeros indocumentados que se le escaparon durante su Administración. En enero de 2019 Univision Noticias reportó que, después de una larga discusión sobre los indicadores utilizados para tener una idea de cuál era la situación real en la frontera, en 2016 se comenzó a utilizar una nueva y más precisa metodología de medición que fue recogida en un reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las métricas de seguridad fronteriza publicado en mayo de 2018.

El informe reveló que el número de cruces no detectados había caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur. De 851,000 en el Año Fiscal 2,000, la cifra pasó a 62,000 en 2016.

Tres años más tarde, en el Informe del Año Fiscal 2020 del DHS, el último de la presidencia de Trump, el departamento estimó que, de acuerdo con los datos disponibles sobre entradas ilegales exitosas entre los años 2017 y 2018 experimentaron un incremento. Y que la efectividad por encima del 95% en la capacidad de detención registrada entre los años 2006 y 2016 (de más de 1 millón a menos de 56,000 por año al final del gobierno de Obama), se estaba revirtiendo.

De acuerdo con el reporte, la metodología utilizada para estimar el ingreso indocumentado exitoso mostró un aumento entre 2017 y 2018, los dos primeros años del gobierno de Trump, de al menos 11 puntos porcentuales con respecto a 2016.

El conteo indocumentado exitoso fue suspendido en 2018 por orden de la Casa Blanca y desde entonces no se ha, dijo a Univision Noticias

¿Soluciones sin cambiar la ley?

Una de las preguntas a Biden en el debate se relacionó con el número récord de migrantes que han cruzado y están abrumando a los estados fronterizos y sobrecargando ciudades como Nueva York y Chicago. Pero la pregunta no diferencia entre ingresos referidos por las autoridades a los tribunales de inmigración como lo estipula el debido proceso migratorio aprobado ñor el Congreso o cruces ilegales exitosos.

Biden respondió que había respaldado un proyecto de ley bipartidista que fue rechazado por el Senado en febrero y mayo. La iniciativa se trataba de una partida presupuestaria de emergencia de $14,000 millones para, entre otros objetivos, contratar 2,400 agentes fronterizos para aumentar la seguridad, contratar 4,300 agentes de asilo y crear 100 tribunales de inmigración. Es decir, aumentar la capacidad de respuesta del gobierno, pero bajo la misma ley vigente desde 1965.

Trump, por su parte, acusó a Biden de permitir la entrada de “millones de personas” que “están llegando a nuestro país y los están poniendo en el Seguro Social”. El equipo de verificación halló que la afirmación es falsa. El gobierno de Biden, desde un inicio, defiende el debido proceso y permite, en los casos donde existe indicio de miedo creíble o razonable de persecución en personas que lo expresan durante un proceso de deportación, que ingresen al país y sus casos sean referidos a un tribunal para que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en Estados Unidos.

Pero debido a la escasez de recursos por parte del Congreso y la falta de un debate que incluya la modernización de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), el gobierno no tiene herramientas para resolver, ni la crisis en la frontera con México ni el problema de los 10.5 millones de inmigrantes indocumentados.

“Biden pareció débil en nuestra defensa y no proporcionó un plan concreto para la legalización” (de los millones de indocumentados), dice María Bilbao, una activista por los derechos de los inmigrantes en el sur de Florida. “De lo que sí estoy convencida es de que Trump sería la puerta al infierno para millones de inmigrantes indocumentados o en proceso dentro del país”.

“No hablaron de lo que esperábamos”

El no mencionar ningún plan para reparar un sistema migratorio que ambos han afirmado que se encuentra ‘roto’ o una solución para los 10.5 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, algunos desde hace varias décadas, decepcionó a la comunidad inmigrante, incluso a aquellos que respaldan la candidatura demócrata. “La presentación de Biden fue mala y la de Trump fue mentira”, dice Ben Monterroso, director ejecutivo de la organización Poder Latinx. “El pueblo quedó indeciso”, agregó.

Entre las cosas no ciertas o fuera de contexto mencionadas durante el debate se relacionan con la apertura de la puerta para que los inmigrantes admitidos en la frontera y sus casos de asilo referidos a los tribunales de inmigración los están poniendo en el Seguro Social, una afirmación falsa.

“No tienen derecho a ningún tipo de beneficio” los inmigrantes que vienen en busca de asilo y sus casos son referidos a la Corte de Inmigración, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Si aplica a un asilo y luego recibe un permiso de trabajo, en esos casos califican para obtener un número de Seguro Social, pero eso no significa que recibirán beneficios del Seguro Social”, agregó.

Cabe señalar que, para calificar a un permiso de trabajo, los casos de asilo referidos a los tribunales de inmigración deben esperar a una primera audiencia de deportación donde el extranjero pide asilo formalmente mediante un formulario I-589. Y es a partir de ese momento que el solicitante debe esperar 180 días para calificar a la autorización de empleo, si su caso se dilata más allá de ese tiempo.

A su vez, la Corte de Inmigración (EOIR) tiene acumulados más de 3.6 millones de casos -la mayoría de asilo- y las primeras audiencias pueden demorar entre 3 y 4 años o más, advierten abogados consultados por Univision Noticias. Y el servicio de inmigración, por su parte, que tramita las autorizaciones de empleo (EAD), tiene un atasco de casi 10 millones de formularios, entre ellos 1,629,041 permisos de trabajo.

¿Cuáles son los planes de Biden y Trump?

Si el punto de partida es el primer debate entre Biden y Trump, el plan de ambos es desarrollar sus propias políticas migratorias, pero sin cambiar la ley de inmigración vigente cuya antigüedad la ‘roto’ un sistema, un hecho y quizás el único en el cual ambos coinciden.

Biden recordó la noche del jueves en Atlanta el acuerdo bipartidista detenido en el Senado en febrero y mayo, que destinaba $14,000 millones para aumentar la seguridad en la frontera con la contratación de unos 2,400 agentes para la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), 4,300 agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de inmigración (USCIS) y 100 nuevos jueces de asilo con sus respectivos tribunales. Y del tema de los 10.5 millones de indocumentados habrá que esperar que en noviembre los demócratas ganen una cómoda la mayoría en ambas cámaras del Congreso (60 en el Senado y 218 en la Cámara de Representantes) y decidan modernizar la INA.

De no conseguirlo -las encuestas dicen que es poco probable-, seguiría intentando usar su poder ejecutivo como hasta ahora que permite al presidente acciones limitadas y expuestas a ser demandadas en cualquier momento ante los tribunales de justicia. Además, esta herramienta, que han utilizado tanto Trump como Biden -y también Barack Obama con DACA en 2012 y Bill Clinton con la Sección 245(i) en diciembre de 2000-, no permite cambios o modificaciones a la Ley de Inmigración, una tarea que sólo le corresponde al Congreso.

“No importa quién gane la Casa Blanca (el 5 de noviembre) , heredará un sistema de inmigración fallido”, uno al que tanto demócratas como republicanos denominan “roto” pero no invierten capital político para repararlo, menos en tiempos de elecciones, ha asegurado a Univision Noticias Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell y coautor de una importante serie de 22 volúmenes sobre derecho de inmigración