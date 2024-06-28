¿Quién ganó el debate presidencial? Del decepcionante desempeño de Biden a las falsedades crónicas de Trump

Por primera vez en mucho tiempo, la pregunta de quién ganó el debate presidencial tiene una contestación más o menos unánime y que no depende del bando desde el que se responda. En el choque entre Joe Biden y Donald Trump, el presidente tuvo una muy mala noche.

PUBLICIDAD

Tanto, que en el Partido Demócrata parece haber cundido el pánico por un desempeño que ha revivido los cuestionamientos sobre si debe ser candidato alguien que en su primera prueba de fuego se mostró incapaz de responder a las falsedades y evasivas de un Trump sin ningún tipo de propuestas políticas concretas.

Al republicano, los comentaristas demócratas le critican los golpes bajos y ataques personales, y sus posicionamientos más que cuestionables sobre el asalto al Capitolio o el presidente ruso, Vladimir Putin.

Pero lo cierto es que con dos candidatos tan conocidos y con el ambiente político tan polarizado, más que para contrastar opiniones y propuestas, el debate era una oportunidad para que dos hombres de 81 y 78 años sometieran a examen sus capacidades cognitivas y niveles de energía: y Biden reprobó.

Muy ilustrativo fue el análisis de Van Jones, un popular comentarista demócrata en CNN -la cadena que organizó el cara a cara- a quien pareció que se le quebraba la voz: “No es solo pánico, es dolor lo que sentimos”, dijo sobre el desempeño de Biden.

“Esta noche tenía un examen, restaurar la confianza de su país y no lo consiguió. Hay mucha gente que va a querer que considere una ruta alternativa. Estamos lejos de la convención y hay tiempo para el partido”, comentó en alusión a las voces que en privado no tardaron en hablar de la necesidad de buscar un candidato alternativo.



Lejos estamos de 2020, cuando después de cada debate medios y comentaristas salían a defender la victoria del candidato de su preferencia, como si fuera cuestión de repetirlo muchas veces y con suficiente convicción.

PUBLICIDAD

"Fue decepcionante, no hay otra forma de decirlo", reconoció Kate Bedingfield, exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca. “Hay una enorme preocupación aquí de que se ha hecho un daño que no se puede deshacer”, dijo también en CNN la periodista Abby Phillips, en la línea de quienes comentaron que el debate puede haber consolidado la idea entre los partidarios de Biden de que no puede cumplir con las exigencias de la presidencia por otros cuatro años.

“El presidente Biden esperaba generar un nuevo impulso para su candidatura a la reelección al aceptar debatir casi dos meses antes de su nominación formal. En cambio, su actuación vacilante e inconexa el jueves por la noche provocó una ola de pánico entre los demócratas y reabrió la discusión sobre si debería ser el candidato”, escribió Peter Baker en su análisis para el diario The New York Times.

Y cuando se especula con un reemplazo para Biden, sin nadie de peso que haya dado un paso al frente, un nombre que siempre aparece es el del gobernador de California, Gavin Newsom, quien, sin embargo, después del debate emergió como el más contundente defensor del presidente.

Newsom dijo en MSNBC que jamás le daría la espalda al presidente "por una ocasión de flojo desempeño". "Hay que preocuparse menos y hacer más", agregó, desestimando los reportes de pánico en el seno de los demócratas como "poco saludables e inútiles".

"Cuando tienes que decir 'yo no tuve sexo con una estrella del porno' no estás ganando, estás perdiendo", sentenció sobre las palabras de Trump al hablar del caso Stormy Daniels y el veredicto que lo hizo el primer expresidente y criminal convicto de la historia de EEUU.

PUBLICIDAD

Biden considera que salió airoso y destaca las mentiras de Trump

Otro que defendió su desempeño fue el propio Biden: "Me parece que lo hicimos bien", dijo a los periodistas, insistiendo en que es "duro debatir contra un mentiroso".

" Donald Trump pasó la noche hablando de sí mismo, de sus mentiras, de sus problemas legales, sus aventuras con una estrella porno y sus campeonatos de golf en su propio club. ¡Qué montón de tonterías! Juntos podemos mantenerlo fuera de la Casa Blanca", señaló Biden en X tras finalizar el debate.

"Trump es un delincuente convicto con la moral de un gato callejero", alegó en otro mensaje de la red social. "Le vamos a ganar otra vez", aseguró.



El equipo electoral de Biden emitió un comunicado en el que enumeraron las cincuenta mentiras que lanzó Trump: "Mintió sobre la economía. Mintió sobre política exterior. Mintió sobre su historial. Mintió sobre sus crímenes. Mintió sobre los derechos de las mujeres. Mintió sobre la inmigración. Mintió sobre sus mentiras. Mintió sobre las fuerzas del orden atacadas por sus seguidores (en el Capitolio). Mintió sobre con quién ha tenido relaciones sexuales. Mintió sobre su racismo. Mintió sobre nuestro país".

Pero por más que Biden se pudiera haber marcado puntos en la cuestión del aborto, la economía o la inmigración, y hubiera tenido en su mano refutar las falsedades de Trump, incluso la vicepresidenta Kamala Harris reconoció que tuvo "un comienzo lento, eso es obvio para todo el mundo".

PUBLICIDAD

Trump se burla de la poca energía de Biden

En el escenario sin público creado por la cadena en Atlanta, Trump llegó a burlarse de su contrincante, al que atacó con duros mensajes sobre su edad, aunque solo le lleva tres años.

"Realmente no sé qué dijo al final de esa frase. Creo que él tampoco sabe lo que dijo", expresó con sorna sobre un momento de la actuación del presidente, a quien desafió a someterse a un "test cognitivo", aunque sea uno "muy fácil, como responder las primeras cinco preguntas", dijo.

Tras el debate colgó un breve video en su red social Truth con imágenes de caídas, despistes y titubeos de Biden en el que se cuestiona si está capacitado para un mandato de otros cuatro años.

La republicana Nikki Haley, exrival de Trump en las primarias y cuyos votos buscan ambos candidatos, llegó incluso a sugerir que Biden no va a ser "el candidato demócrata en las elecciones", e instó a los republicanos a "mantenerse en guardia".

Este escenario es poco probable y lo más seguro es que sea nominado por su partido en la convención de agosto.

Lo que está claro es que la intervención de Biden marca un punto de inflexión en una campaña hasta ahora muy reñida, con encuestas bastante parejas.

Con información de AFP, EFE y AP