De la ronquera de Biden a las falsedades de Trump: las claves del preocupante primer debate presidencial de 2024

El esperado debate electoral entre Joe Biden y Donald Trump resultó este jueves más moderado y preocupante de lo que se podría esperar, con el republicano más calmado que en otras ocasiones, pero repitiendo un récord de falsedades, frente a un presidente que se mostró dubitativo, ronco y desorientado en varias de sus respuestas.

PUBLICIDAD

Al inicio de sus alocuciones —durante las que el otro aspirante tenía su micrófono apagado—, cada uno se dedicó a contradecir las declaraciones y datos recién expuestos por su oponente, asegurando que no tenían ningún fundamento, lo que restó ritmo al debate.

Tampoco los presentadores repitieron muchas de sus preguntas, que generalmente quedaron sin responder por los aspirantes. Estos aprovechaban su tiempo para exponer los mensajes de su interés en ocasiones sin relación con la pregunta. Ambos, aunque especialmente Trump, volvió a emitir varias afirmaciones sin datos que las sustentaran o directamente falsas y tampoco fueron desmentidas por los moderadores.

Del debate, por lo tanto, se pudieron extraer muy pocas propuestas, e ideas concretas de cara a una futura presidencia, y ninguno de los candidatos pudo articular de forma coherente un plan o proyecto para un próximo gobierno.

Ambos no se saludaron ni al inicio ni al final del debate. De hecho, nada más terminar, Trump procedió a retirarse rápidamente mientras el presidente conversaba con su esposa Jill.

Uno de los momentos que más llamaron la atención fue cuando Biden pareció quedarse en blanco al final de una respuesta en la que pareció balbucear sus últimas palabras, lo que fue rápidamente aprovechado por el republicano:

“No tengo idea de lo que ha dicho al final de esa frase, creo que no sabe lo que está diciendo”, afirmó Trump.

Precisamente cuando Biden fue preguntado por su edad, una de las cuestiones a la que más recurren los republicanos para atacarlo, el presidente dijo que estaba acostumbrado a lidiar con ese tema, desde que fue el segundo senador más joven de la historia del país hasta ahora que es el presidente de edad más avanzada.

PUBLICIDAD

"Este tipo es tres años más joven que yo, pero mucho menos competente", dijo Biden en referencia a Trump, a quien también lo llamó “perdedor”, a raíz de una referencia despectiva a los veteranos y al mencionar a su hijo Beau, fallecido de un cáncer cerebral y que sirvió en Irak.

Entre unos y otros ataques personales, por lo demás, estas fueron algunos de los temas clave tratados en el debate:

De los delitos de Trump a Hunter Biden

Tal y como se esperaba, Biden atacó a Trump al llamarlo “criminal convicto” que debería ir a la cárcel, después de ser declarado culpable en Nueva York por el caso Stormy Daniels, en el que fue declarado culpable de falsificar registros comerciales para evitar un escándalo en su campaña de 2016.

“Yo no tuve sexo con ninguna actriz porno. Eso va a ser apelado, tuvimos un juez horrible, espantoso, demócrata… como el fiscal, todos demócratas de alto rango, gente asignada”, respondió Trump, quien se defendió cuestionando al hijo del presidente, Hunter, quien también fue hallado culpable por tener un arma de fuego.

"Debería ser un delincuente convicto en cuanto abandone el cargo. Este hombre es un criminal", le dijo Trump a Biden.

Migración en el primer debate presidencial entre Trump y Biden

La migración era uno de los temas más esperados del debate y, de hecho, Trump ya lo sacó a colación incluso cuando se hablaba de otras cuestiones como el aborto y el sistema de salud, cuando Trump afirmó que Biden estaba “destruyendo Medicare” al incluir en el programa a personas que cruzan la frontera ilegalmente (pese a que los inmigrantes que viven de manera ilegal en EEUU no son elegibles).

PUBLICIDAD

Biden aseguró que durante su gobierno, la entrada de personas que cruzan la frontera ilegalmente bajó un 40%, pese a que Trump volvió a responder que durante su mandato, EEUU tuvo “la frontera más segura de la historia”.

En diferentes momentos del debate, Trump aprovechó para hablar de la frontera, aunque no fuera el tema a tratar, y continuó vinculado inmigración con aumento de crímenes y delincuencia, como en tantas ocasiones.

“Él quiso abrir la frontera a gente que viene de cárceles, de centros de salud mental, terroristas… tenemos más terroristas entrando ahora de todo el mundo”, dijo Trump recurriendo a mensajes similares a los que repitió durante la campaña de hace cuatro años.

Sin embargo, evitó responder de manera directa cuando se le preguntó si en “la mayor deportación de la historia” que promete, incluirá también a personas que cuentan con puestos de trabajo o que son cónyuges de personas estadounidenses.

Economía en el primer debate presidencial

La economía, una de las principales preocupaciones de los estadounidenses por los altos precios de las viviendas y productos básicos, fue el primero de los temas a tratar. Biden defendió los resultados de su gobierno, durante el que se crearon cientos de miles de empleos, pero aseguró que había recibido una mala situación económica tras el mandato de Trump.

Este lo negó. “Teníamos la mayor economía en la historia del país”, llegó a decir. También se le preguntó sobre cómo su propuesta de imponer un arancel general del 10% a las importaciones no hará subir los precios.

PUBLICIDAD

“No los hará subir más, solo hará que los países que nos han estado estafando durante años, como China y muchos otros, se vean obligados a pagarnos mucho dinero, reducir enormemente nuestro déficit y darnos mucho poder para otras cosas", dijo.

El ataque al Capitolio y la postura futura de Trump respecto a las elecciones

Cuando se le preguntó por su rol en el ataque al Capitolio por parte de sus seguidores en 2021, Trump evadió responder sobre cuál fue su papel.

“Pude ver que no tenía prácticamente nada que hacer. Me pidieron que fuera a dar un discurso”, desviando la pregunta, asegurando incluso que se trató de una “protesta pacífica”.

Preguntado sobre si respetará los resultados de las próximas elecciones y si condena la violencia política como la vivida hace cuatro años, Trump respondió: “Claro que lo creo, es absolutamente inaceptable”.

“Si es libre, justa y una buena elección, absolutamente, sí” (aceptaré los resultados), dijo el expresidente de manera vaga y solo cuando la presentadora le volvió a insistir sobre cuál será su postura tras los comicios de noviembre.

Aborto y política exterior

En materia de aborto, Trump dijo que no planea bloquear el acceso a los medicamentos abortivos y que apoya excepciones a la prohibición del aborto en casos como violación, incesto y riesgo para la vida de la madre.

Biden respondió que Trump buscaría extender las restricciones al aborto si resulta elegido presidente y, por su parte, prometió que restauraría Roe v. Wade para garantizar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.

PUBLICIDAD

En política exterior, Trump aseguró que acabaría con la guerra entre Rusia y Ucrania “antes incluso” de ocupar su puesto como presidente. También criticó las ayudas otorgadas por EEUU al gobierno de Zelensky, a lo que Biden respondió que es necesario dado que Putin pasaría a atacar a otros países como Polonia o Bielorrusia si acaba con la invasión de Kyiv.

Sobre el conflicto en Medio Oriente, Trump no respondió directamente cuando se le preguntó si apoyaría la creación de un Estado Palestino independiente. “Tendría que verlo”, dijo.

“Hamas es el único que quiere continuar con esta guerra”, ha dicho Biden. “Hamas no puede seguir existiendo. Tienen que ser eliminados”, aseveró el presidente.

El debate concluyó casi una hora y 40 minutos después de su inicio. Trump repitió su esquema de falsedades, egocentrismo y ataques personales, mientras Biden se mostró débil y dubitativo, lo que generó preocupación entre los demócratas.