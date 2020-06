La sección 212 (f): la vieja regla con la que Trump busca hacer permanentes sus cambios al sistema migratrorio

La política migratoria de 'tolerancia cero' de Donald Trump cambió el escenario construido desde el gobierno de Ronald Reagan, quien en 1986 promulgó la Immigration Reform and Control Act , una amnistía que permitió la regularización de al menos 3 millones de indocumentados que vivían en el país.

El plan, que contó con amplio respaldo bipartidista en ambas cámaras del Congreso, era poner fin a la inmigración indocumentada, pero en los siguientes 25 años el número de extranjeros no autorizados pasó de 1.9 millones que quedaron después de la amnistía a 12 millones al término del gobierno de Barack Obama, que deportó a más de 2.5 millones de personas sin papeles en sus dos mandatos (2009-2017).

Contrario a lo que muchos pensaron en un comienzo, los decretos no solo respondieron a sus promesas de campaña, sino al despertar y uso de la Sección 212 (f) , una oscura y dormida parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para cambiar normas y modificar radicalmente la interpretación de reglamentos redactados por el Congreso con un propósito, que según algunos expertos en leyes, es distinto al que ahora existe.

Pieza clave

Otorga al mandatario poderes dependiendo de la situación que viva el país. “Siempre que el presidente considere que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros a Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos, puede hacerlo mediante proclamación y durante el período que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada”, señala el texto.

Y lo mismo para el fiscal general. Cada vez que este funcionario “descubra que una aerolínea comercial no ha cumplido con las regulaciones en relación con los requisitos de las aerolíneas para la detección de documentos fraudulentos utilizados por los pasajeros que viajan a Estados Unidos (incluida la capacitación del personal en dicha detección), puede suspender la entrada de algunos o todos los extranjeros transportados a Estados Unidos por dicha aerolínea”, añade. Y le concede amplios poderes para hacer excepciones, por ejemplo, con los cónyuges o hijos solteros o adoptados legalmente de un ciudadano o de un extranjero admitido legalmente para residencia permanente, o de un extranjero que ha recibido una visa de inmigrante”.

Llenando un vacío con decretos

La cantidad de órdenes ejecutivas y proclamas no se han detenido desde los primeros días de la presidencia de Trump. A los decretos sobre el muro y las ciudades santuario se suma una larga lista de medidas, entre ellas la prohibición de entrada a ciudadanos de países musulmanes, suspensión de asilo en la frontera, reapertura de miles de casos de deportación cerrados administrativamente, negación de fianzas, fin de la política del catch and release, aceleración de juicios y deportaciones, Programa de protección del Migrante (MPP) y suspensión temporal de inmigrantes legales por la pandemia del coronavirus.

Todas ellas han modificado una o más partes de reglamentos aprobados por el Congreso y no han contado con el apoyo del legislativo.

Análisis del Congreso

Entre enero y marzo, antes de la declaratoria de emergencia de salud pública, el gobierno suspendió la entrada de extranjeros que, dentro de los 14 días anteriores, estuvieron en China continental, Irán, Irlanda o el Reino Unido, medidas que no se aplicaron a los residentes legales permanentes (LPR), la mayoría de los parientes inmediatos de ciudadanos y residentes y algunos grupos como asilados y refugiados.

¿Temporales o permanentes?

Sánchez-Roig cita, entre los cambios llevados a cabo por el gobierno desde 2017, la construcción de nuevos centros de detención de inmigrantes, separaciones forzadas de familias en la frontera para limitar el asilo, detuvo la entrega de visas de no inmigrante y de inmigrante “y quiere deportar a los dreamers ” si la Corte Suprema determina cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA).

“Hemos perdido tanto”

Para la abogada de inmigración Bárbara Hines, profesora retirada de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, la Sección 212 (f) de la INA se ha convertido en “una excusa para no cumplir con la Ley de Inmigración declarando que las órdenes ejecutivas y proclamas se tratan de medidas de urgencia y temporales”, cuando en el fondo fueron firmadas para que se conviertan en permanentes.

Las preocupaciones en torno a los cambios a la ley decretaros por Trump y el nombramiento de jueces no solo inquietan a la comunidad inmigrante hispana. La revista Forbes dijo esta semana que, desde que Trump se convirtió en presidente, ha utilizado la Sección 212 (f) más que cualquier otro mandatario “y de una manera que los críticos consideran peligrosa”.

Detrás del telón

No había sido posible poner ese proyecto en práctica debido a múltiples inconvenientes, uno de los principales era que no había como sustentarlo, reportó Univision Noticias a principios de mayo. Miller, considerado como uno de los arquitectos de la política de 'tolerancia cero', buscó en varias ocasiones en los últimos tres años utilizar la Sección 212 (f) para proteger a la nación de enfermedades en el extranjero como una forma de controlar las fronteras.

Las ideas sobre la invocación de la salud pública y otros poderes de emergencia habían estado en una "lista de deseos" de unas 50 ideas para reducir la inmigración que Miller creó en los primeros seis meses del gobierno, dijo en mayo el diario The New York Times. Miller estructuró sus propuestas no solo analizando las leyes de inmigración existentes, sino todo el código federal para buscar disposiciones que le permitieran al presidente detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos basado en la salud pública.