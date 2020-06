Inmigrantes cuyas vidas corren peligro si son deportados, pueden apelar sentencias

Según la ley federal de inmigración, “los no ciudadanos que cometen ciertos delitos son deportables”, escribió el tribunal en un fallo 7-2. Pero si durante el proceso de deportación el extranjero demuestra que existe “una probabilidad de tortura” en su país , “tiene derecho a ayuda de conformidad con la Convención Internacional contra la Tortura (CAT) y no puede ser trasladado a ese país”.

El dictamen indica que “si un juez de inmigración ordena la deportación y niega la exención de CAT, los no ciudadanos pueden apelar ambas órdenes ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y luego ante un tribunal federal de apelaciones”.

Protegiendo vidas

Gálvez dijo además que “el castigo de un delito no debe significar la muerte de una persona” .

El caso Nasrallah

La batalla jurídica

La Corte dictaminó que la ley no impide “la revisión judicial de los desafíos fácticos de un no ciudadano a una orden CAT" y señalaron que bajo la ley de inmigración de 1996 se autoriza a los no ciudadanos a obtener una "revisión directa de una orden final de deportación" ante un tribunal de apelaciones y exige que “todos los desafíos derivados de los procedimientos de expulsión se consoliden”.