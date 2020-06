Documentos revelan que el gobierno complicó a beneficiarios de DACA el sueño de la casa propia

Documentos obtenidos por Democracy Foward y compartidos en exclusiva con Univision Noticias, muestran que en 2018 funcionarios del Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD) empezaron a instruir verbalmente a prestamistas para que no dieran prestamos aprobados por la administración federal de viviendas a beneficiarios de la Acción Diferida de 2012 (DACA).

“De un día para otro los presidentes de los bancos, de los negocios, dijeron que ya no se aceptaban los prestamos de FHA, si la gente no podría mostrar la green card” (que eran residentes legales permanentes en Estados Unidos), dijo Diego Corzo, un agente de bienes raíces y dreamer.

El cambio

“Porque no cumplieron con los requisitos de la ley administrativa”, dijo Michael Martínez, abogado de Democracy Forward. “Porque si se saltaron esos pasos, nosotros podemos decir en un caso en una corte que este cambio no tiene vigencia, no tiene vigor”, agregó.