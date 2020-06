Los tres escenarios para DACA en la tensa espera de los dreamers ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia

Batalla legal

Cuatro meses más tarde, sin embargo, una corte federal de California restituyó el programa en los mismos términos que se encontraba, excepto para jóvenes que antes no se habían inscrito. El juez William Alsup escribió que la decisión de cancelar el programa era incorrecta y que el gobierno debía “mantener DACA en todo el país” mientras se resuelven los desafíos legales a la decisión de eliminarlo.

En noviembre de ese año la Corte de Apelaciones del 9º Circuito concluyó que la decisión del gobierno había sido "arbitraria, caprichosa y no estaba apegada a la ley". Dos meses más tarde, la Corte Suprema dijo que se mantendría al margen del debate jurídico durante ese período de sesiones que había arrancado en octubre del 2018, pero luego aceptó un nuevo pedido de revisión por parte del gobierno.

La espera

“Estamos viviendo un tiempo sin precedentes”, dice Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream (UWD). “ Estamos esperando que los magistrados entiendan y tomen en cuenta la situación critica que está viviendo el país en estos momentos, no solo por la pandemia del nuevo coronavirus, sino también el momento de lucha a por la justicia racial y la violencia policial a las comunidades vulnerables”.

Los escenarios

La Corte Suprema concluye que los tribunales no pueden revisar la decisión del presidente de cancelar DACA. “Una decisión en esta línea probablemente sostenga que los tribunales no tienen autoridad legal para revisar la decisión del gobierno de terminar con DACA y que las actuales órdenes judiciales que permiten a las personas presentar solicitudes de renovación de DACA no son válidas.