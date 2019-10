La 'ruta de la muerte': migrantes africanos buscan llegar a EEUU antes de que México los deporte

Sin embargo, ahora el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca contener con más fuerza el flujo de migrantes que llega hasta la frontera con Estados Unidos ante las amenazas de su par Donald Trump de elevar los aranceles a los productos mexicanos. La deportación de 311 indios informada en la víspera por el Instituto Nacional de Inmigración (INM) ayuda a ilustrar estos esfuerzos. El mismo INM reconoció que se trató de una operación inédita para México. "Cabe destacar que no existe precedente en la historia del INM -ni en la forma, ni en el número de personas- de una conducción aérea trasatlántica, como la llevada a cabo este día" , detalla el INM en un comunicado.

Este escenario de deportaciones al otro lado del Atlántico podría replicarse ahora con algunos migrantes africanos. Luis García Villagrán, un abogado del Centro de Dignificación Humana que defiende los derechos de los inmigrantes, dijo a Univision Noticias que el gobierno mexicano comunicó a los cameruneses –que según sus estimaciones suman de 1,300 a 1,500 en Tapachula– que ya cuentan con representación consular, por lo que ya no serían considerados apátridas.

"Ya no iban a ser considerados apátridas para una sola cosa, para ser deportados, lo cual ya empieza a ocurrir" , dijo Villagrán en una conversación telefónica. El abogado aseguró que hasta el momento han sido deportados unos 200 cameruneses, lo que no ha sido confirmado hasta el momento por el INM, como sí ocurrió con la deportación de indios.

"No pueden regresar, no tienen dónde regresar"

"El recorrido que hicieron les llevó años. La gente de África dice 'yo regreso muerto, de aquí me van a sacar muerto'. La desesperación es verdaderamente de llamar la atención, porque ellos no pueden regresar, no tienen dónde regresar", dijo Villagrán.