La prometió en julio y quedan pocos días para las elecciones: qué pasó con la reforma migratoria anunciada por Trump

El mandatario evadió la pregunta respondiendo que, durante su gobierno, eliminaron “el catch and release (la política de capturar y liberar), que era un desastre”. También comentó que antes a los inmigrantes los agarraban en la frontera y los dejaban libres sin importar si se trataba de “un asesino o un violador”.

Pero lo que no dijo el presidente fue que muchas de las personas detenidas en la frontera llegaban al país en busca de un recurso legal disponible como el asilo , y que la liberación era en apego a leyes y reglamentos vigentes, entre ellos la TVPRA sobre prevención de tráfico humano y el Acuerdo Judicial Flores de 1997. Ambos prohíben la privación de libertad de menores y ordenan que sea un juez de inmigración quien resuelva su futuro en el país.

“No hay nada”

“No conocemos ningún proyecto de ley, a nuestras manos no ha llegado nada y no esperamos nada para las próximas semanas”, dijo un analista. “A veces nos enteramos por Twitter” de las cosas que dice el presidente. Pero, en concreto, sobre esa reforma no hay capital político en ninguno de los bandos, en ninguna de las Cámaras del Congreso”, agregó.