La historia de dos indocumentados cuyo activismo los puso en ruta a la deportación

Gramajo sabía de primera mano los problemas de los hispanos en este país pues él mismo es indocumentado. Llegó de Guatemala a Texas hace 25 años, allí conoció a quien sería su esposa, Magalys Quicano, tuvieron hijos y formaron una familia. En 1999 y, por una infracción de tránsito, un juez ordenó su deportación. Cuando abandonó el país en 2004, tenía dos hijos. No soportó la lejanía de su familia y decidió retornar a EEUU sin papeles.

Los Gramajo tuvieron tres hijos más, montaron un negocio y Gramajo continuó ayudando a la comunidad. Su esposa dice que desde el despacho de asesoría legal que llevan ayudan “a la gente a traducir, a llenar formularios. Muchos de nuestros clientes no saben leer, entonces él ayudaba mucho”.



Cuando lo detuvieron, Roland Gramajo apenas alcanzó a dar el aviso por las redes sociales. Él dice que en la agencia estaban monitoreando sus redes sociales: “Cuando yo puse en el Facebook que ICE me había agarrado, inmediatamente el jefe del agente que me arrestó le dijo que me quitara el teléfono”.