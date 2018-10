Caravana de migrantes cruza masivamente la frontera de Guatemala rumbo a México rompiendo la cerca del control fronterizo

La frontera natural entre México y Guatemala en ese punto es el río Suchiate. Los migrantes exigían antes de cruzar a la fuerza el punto de control que los dejaran pasar a EEUU pese a que el presidente Donald Trump amenazó con represalias, no solo a su vecino del sur, sino a los gobiernos del llamado Triángulo Norte conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador.

Imágenes en vivo transmitidas por varias cadenas de televisión, entre ellas Univision, muestran que del lado guatemalteco no había suficiente seguridad por parte de la policía para contener a los cientos de migrantes que integran la caravana tras cruzar el país procedente de Esquipulas.

El jueves había incertidumbre si México les iba a permitir el acceso para continuar viaje al norte, donde el presidente Donald Trump ha advertido que si México no contiene la caravana, cerrará sus fronteras y movilizará al ejército de ser necesario.

La mayoría de los migrantes que integran la caravana no porta pasaportes, documento clave para poder ingresar al territorio estadounidense.

Desde que la caravana inició su recorrido hacia México y Estados Unidos, Trump ha advertido a los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y México con cortar la ayuda económica si no contienen la marcha. Y a los migrantes que serán detenidos y deportados si llegan a la frontera y tratan de ingresar de manera ilegal al país.

Pero las amenazas y advertencias no han disminuido el ímpetu de la caravana que sigue movilizándose hacia el norte. “La gente no tiene qué comer, no tiene trabajo en Honduras”, dice Orlando López, un activista amparado de la deportación por el Estatus de Protección Temporal (TPS) desde hace 19 años. “La marcha es el último recurso para sobrevivir. Si vuelven se mueren de hambre”, agregó.