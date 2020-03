La agencia encargada de atender a los niños separados en la frontera se enteró de la medida por la prensa

Mala comunicación entre agencias

Las discusiones entre agencias sobre la separación de familias comenzaron a inicios de 2017. Pero los funcionarios creyeron que no entraría en efecto porque en marzo de 2017 la secretaria de DHS anunció que no se pondría en marcha. Y hasta abril de 2018 no había referencias de que la política de 'tolerancia cero' sería implementada. "No se había mencionado una coordinación con HHS o cómo la 'cero tolerancia' podría afectar el programa de menores no acompañados", dice el reporte. Hasta ese momento, ni siquiera los funcionarios sabían cómo los afectaría en su rutina diaria.