Inmigración Trump acepta que podría ser necesario un "toque más suave" en materia de inmigración Esto después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran a tiros por agentes federales durante redadas en Minneapolis.

Video “Ayúdame, ya me cayó migración en la casa” mujer pide auxilio para no ser detenida por ICE

El presidente Donald Trump aceptó en una entrevista este miércoles 4 de febrero de 2026, que podría ser necesario un "toque más suave" en materia de inmigración después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran a tiros por agentes federales durante redadas en Minneapolis.

"Aprendí que quizá podríamos usar un toque un poco más suave. Pero hay que seguir siendo firmes", dijo Trump en una entrevista con el programa "Nightly News" de NBC cuando se le preguntó qué había aprendido de los incidentes en Minneapolis.

Video "Minnesota tiene la responsabilidad de hacerles justicia": Tim Walz sobre Renee Good y Alex Pretti



En la conversación, Trump aprovechó para quejarse de las autoridades locales, aunque no los mencionó por su nombre sí se refirió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

"Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Tuve conversaciones estupendas con ellos. Y luego los veo despotricando y echando espuma. Literalmente como si la llamada no hubiera ocurrido", se quejó Trump.

Dos estadounidenses muertos en menos de un mes durante protestas contra el ICE

Fue en menos de un mes se registraron las muertes de Renee Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, ambos de 37 años y residentes de Minneapolis.

En los dos casos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otros funcionarios federales defendieron la actuación de sus agentes, al afirmar que actuaron en “defensa propia”. Sin embargo, testimonios, videos y declaraciones de autoridades locales contradicen esas versiones oficiales y plantean dudas profundas sobre el uso letal de la fuerza.

Video Caso Renee Nicole Good: Suspenden a agente de ICE acusado de matar a la mujer en Minneapolis

Sonbre la muerte de Pretti, funcionarios federales incluso lo calificaron de agresor peligroso o incluso de posible “asesino”, pese a que varias grabaciones lo muestran sostener únicamente un teléfono y sin sacar un arma al momento del enfrentamiento.

Mientras que en caso de Good, el gobierno describió su conducta como un “ataque” con vehículo, pero los clips disponibles se aprecia que el auto se alejaba de los agentes cuando se produjeron algunos de los disparos.