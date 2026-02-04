Inmigración

Trump acepta que podría ser necesario un "toque más suave" en materia de inmigración

Esto después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran a tiros por agentes federales durante redadas en Minneapolis.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video “Ayúdame, ya me cayó migración en la casa” mujer pide auxilio para no ser detenida por ICE

El presidente Donald Trump aceptó en una entrevista este miércoles 4 de febrero de 2026, que podría ser necesario un "toque más suave" en materia de inmigración después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran a tiros por agentes federales durante redadas en Minneapolis.

"Aprendí que quizá podríamos usar un toque un poco más suave. Pero hay que seguir siendo firmes", dijo Trump en una entrevista con el programa "Nightly News" de NBC cuando se le preguntó qué había aprendido de los incidentes en Minneapolis.

Video "Minnesota tiene la responsabilidad de hacerles justicia": Tim Walz sobre Renee Good y Alex Pretti


En la conversación, Trump aprovechó para quejarse de las autoridades locales, aunque no los mencionó por su nombre sí se refirió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

PUBLICIDAD

Más sobre Inmigración

ICE reporta detención de mexicano y anuncia que lo deportará: ¿De qué acusan a Carlos Valenzuela?
1 mins

ICE reporta detención de mexicano y anuncia que lo deportará: ¿De qué acusan a Carlos Valenzuela?

Inmigración
Niña de dos años detenida por ICE: la historia de la pequeña hispana Chloe Renata
2 mins

Niña de dos años detenida por ICE: la historia de la pequeña hispana Chloe Renata

Inmigración
Al menos 6 mil inmigrantes hispanos sin antecedentes penales son detenidos al mes por administración Trump
1 mins

Al menos 6 mil inmigrantes hispanos sin antecedentes penales son detenidos al mes por administración Trump

Inmigración
"Si tienen órdenes judiciales, muéstrenlas": gobernadora del estado de Maine desafía al ICE
1 mins

"Si tienen órdenes judiciales, muéstrenlas": gobernadora del estado de Maine desafía al ICE

Inmigración
¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial? Esto dice un memorando revelado por AP
3 mins

¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial? Esto dice un memorando revelado por AP

Inmigración
Departamento de Estado anuncia revocación de más de 100 mil visas
1 mins

Departamento de Estado anuncia revocación de más de 100 mil visas

Inmigración
Renee Nicole Good, poeta, madre y "un ser humano extraordinario": así recuerdan a la mujer que mató un agente de ICE en Minneapolis
5 mins

Renee Nicole Good, poeta, madre y "un ser humano extraordinario": así recuerdan a la mujer que mató un agente de ICE en Minneapolis

Inmigración
Protestas y conmoción en Minneapolis luego de que agente de ICE matara a tiros a una mujer estadounidense
12 mins

Protestas y conmoción en Minneapolis luego de que agente de ICE matara a tiros a una mujer estadounidense

Inmigración
Agentes de ICE han realizado al menos 14 tiroteos y matado a tiros a cuatro personas desde inicio de ofensiva migratoria de Trump: estos son los casos
6 mins

Agentes de ICE han realizado al menos 14 tiroteos y matado a tiros a cuatro personas desde inicio de ofensiva migratoria de Trump: estos son los casos

Inmigración
Un agente de ICE dispara varias veces y mata a una mujer durante la redada de inmigración en Minneapolis
6 mins

Un agente de ICE dispara varias veces y mata a una mujer durante la redada de inmigración en Minneapolis

Inmigración

"Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Tuve conversaciones estupendas con ellos. Y luego los veo despotricando y echando espuma. Literalmente como si la llamada no hubiera ocurrido", se quejó Trump.

Dos estadounidenses muertos en menos de un mes durante protestas contra el ICE

Fue en menos de un mes se registraron las muertes de Renee Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, ambos de 37 años y residentes de Minneapolis.

En los dos casos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otros funcionarios federales defendieron la actuación de sus agentes, al afirmar que actuaron en “defensa propia”. Sin embargo, testimonios, videos y declaraciones de autoridades locales contradicen esas versiones oficiales y plantean dudas profundas sobre el uso letal de la fuerza.

Video Caso Renee Nicole Good: Suspenden a agente de ICE acusado de matar a la mujer en Minneapolis

Sonbre la muerte de Pretti, funcionarios federales incluso lo calificaron de agresor peligroso o incluso de posible “asesino”, pese a que varias grabaciones lo muestran sostener únicamente un teléfono y sin sacar un arma al momento del enfrentamiento.

Mientras que en caso de Good, el gobierno describió su conducta como un “ataque” con vehículo, pero los clips disponibles se aprecia que el auto se alejaba de los agentes cuando se produjeron algunos de los disparos.

Mira también:

Relacionados:
InmigraciónIceDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX