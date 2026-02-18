deportación ¿Quién es Mireya López, la madre del bebé Juan Nicolás que fue deportada a México? ¿Quién es Mireya López Sánchez y qué se sabe del caso del bebé Juan Nicolás deportado?

Video Confirman deportación de Juan Nicolás, bebé detenido en Dilley, Texas, junto con su madre.

El caso de Mireya López Sánchez y su hijo Juan Nicolás ha desatado una ola de críticas contra las políticas migratorias de Estados Unidos, tras confirmarse la expulsión del menor de apenas dos meses de edad a pesar de su delicado estado de salud.

López Sánchez tuvo a su bebé en Coahuila, a finales de noviembre pasado, hasta el momento se desconoce su nacionalidad.

La mujer ingresó a territorio estadounidense buscando asilo junto a sus dos hijos.

Mireya López Sánchez estuvo retenida en el centro de detención familiar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dilley, Texas.

En una primera entrevista a N+ Univision la semana pasada, dijo que no había agua potable en ese lugar, lo que complicaba la lactancia de Juan Nicolás. Describió las condiciones precarias, el estrés y malestares del menor.

"Ya uno está cansado, ya no sabemos qué hacer" Mireya López

Esa vez pidió disculpas a su hijo por todo lo que sucedía.

Durante el periodo de detención, el bebé Juan Nicolás desarrolló un cuadro de bronquitis aguda que se agravó rápidamente debido a las condiciones del centro, llegando a requerir hospitalización de emergencia tras presentar niveles críticos de saturación de oxígeno.

Video Exclusiva N+ Univision: Bebé de dos meses está detenido con su madre en centro de inmigración de Dilley, Texas



Joaquin Castro, congresista demócrata por Texas, supo del caso al visitar el centro de detención por la situación de Liam Conejo, niño ecuatoriano que fue detenido con su padre.

El legislador dijo que Juan Nicolás estuvo inconsciente antes de ser dado de alta del hospital. Después, su madre recibió una orden de deportación.

Inicialmente, tuvo indicios de que sería enviada con sus familiares en Dallas, por el contrario, fue regresada a Eagle Pass.

Ayer 17 de febrero, nuevamente fue entrevistada por N+ Univision, ya en México, luego de ser deportada.

"Yo no tengo nada, necesito casa, necesito un techo donde dormir o algo, más que nada atención para mis hijos, porque están desprotegidos" Mireya López



El congresista Joaquin Castro y diversas organizaciones civiles condenaron este acto como una "crueldad extrema".

Varios defensores de migrantes señalan que este caso evidencia las carencias en la atención médica dentro de los centros de ICE y el endurecimiento de las medidas de expulsión rápida, que incluso afectan a poblaciones altamente vulnerables.

