Juan Nicolás, bebé con bronquitis aguda, ya recibe atención médica en México tras haber sido deportado junto a su madre
El bebé de 2 meses, y su madre Mireya pasaron su primera noche en México después de ser deportados por autoridades de EEUU, ahora buscan irse a Guatemala.
El caso del bebé Juan Nicolás ha causado conmoción entre la comunidad latina en el país, debido a que, pese a su delicado estado de salud, fue deportado ayer junto a su madre.
N+ Univisión ha acompañado a la familia desde el principio de la historia, cuando la madre suplicó en el centro de detención en Dilley, Texas, que ayudaran a su bebé. Estaba enfermo, le costaba respirar y no tenían agua potable.
Luego de que fuera examinado en un hospital, los expulsaron a México. Lidia Terrazas de N+ Univision ha estado al lado del bebé y su familia.
Fueron expulsados a México con $190
Mireya y sus hijos fueron deportados de Estados Unidos con solo $190 que quedaban en su cuenta de comisaría.
El diagnóstico es bronquiolitis aguda. Además enfermedad de reflujo gastroesofágico
Luego de que N+ Univision buscó a Mireya para dar seguimiento al estado de salud de Juan Nicolás, la madre confirmó que habían sido deportados.
Se gastaron todo el dinero que tenían para resguardarse y no les quedó ni para comer.
Pues ahorita yo, perdí mi casa, perdí todo, y sin importarles a ellos si mis hijos iban a tener un techo donde dormir o algo, entonces yo ahorita ocupo de todo, más que nada protección para ellos, porque. Pues aquí no estamos a gusto, no estamos protegidos. Y ahí la abogada Cori Martin organizaba las cosas que les obsequió tanto a Juan Nicolás como a su hermana Mia en la plataforma x.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que la madre del bebé eligió llegar al país de manera ilegal y que no quiso aceptar 2.600 $ para autodeportarse.
Con gusto lo hubiera agarrado y no hubiera aguantado todo, la detención. O sea, ese es mi coraje porque mienten.
Espera salir de México e irse a Guatemala
Ahora, Mireya asegura que lo más importante es que su hijo se recupere.
Le acaban de hacer varios estudios y también le han dado medicamento, un tratamiento. Después de eso, asegurarse de que él esté bien, pues entonces ellos planean salir de México.
