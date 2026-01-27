protestas en Minneapolis CBP señala ataque contra agentes de ICE en Minneapolis y difunde fotos de los daños Las autoridades compartieron fotos y videos de los daños en las calles

Video ¿Qué se debe hacer si alguien se encuentra ante una redada de ICE?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos compartió varios videos y fotos de los daños en medio de las protestas en Minneapolis, Minnesota, donde cientos de personas se han pronunciado en contra de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés).

En las fotos y videos se puede ver cómo un grupo de personas en la calles de Minneapolis dicen consignas en contra del ICE; en uno de los clips, se percibe que alguien golpea un bote de basura y al personal de Inmigración que detiene y somete a algunas personas.

Tanto el Departamento de Seguridad Nacional y responsables de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) calificaron los hechos como ataques violentos contra agentes del orden, luego de que cientos de personas se congregaran en las afueras de un hotel en Minneapolis donde se creía que se alojaban efectivos federales. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran vidrios rotos, barricadas improvisadas y grupos intentando ingresar por la fuerza a la edificación.

Cabe señalar que en el material hacen más énfasis en los daños a carros y propiedades, así como confrontaciones entre grupos de manifestantes y agentes federales, a pesar de que también las autoridades responden a las agresiones.

Protestas en contra de agentes de Inmigración en Minnesota

A lo largo de este mes de enero, ha habido protestas que se originaron luego de tiroteos en contra de civiles, el caso más reciente es el del estadounidense Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, quien fue asesinado por agentes federales durante una operación de inmigración.

De los hechos circulan videos, que han causado molestias en contra de las políticas de inmigración encabezadas por el presidente Donald Trump. Los grupos de manifestantes exigen el retiro de los agentes del ICE y acusan a las autoridades federales del uso excesivo de la fuerza, porque en varios de los enfrentamientos han usado gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y detenciones.