DHS revela detalles de la muerte de Linda Davis: ¿por qué culpan al guatemalteco Óscar Vásquez?

La muerte de Linda Davis, maestra estadounidense, desató polémica tras el accidente automovilístico ocurrido el pasado lunes 16 de febrero de 2026 en Savannah, Georgia.

El caso involucra a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a un inmigrante guatemalteco identificado como Óscar Vásquez López.

DHS atribuye responsabilidad al ciudadano guatemalteco

El jueves 19 de febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ofreció detalles oficiales y atribuyó la responsabilidad del hecho al ciudadano guatemalteco.

Según la dependencia, el accidente se produjo durante una persecución vehicular iniciada por agentes de ICE y culminó en un choque múltiple en el que Davis resultó gravemente herida.

En un comunicado citado por la autoridad federal, el DHS afirmó: “ Aquí está la verdad: Linda Davis, una estadounidense inocente, fue asesinada trágicamente por un inmigrante ilegal criminal. Su nombre es Óscar Vásquez López. Nunca debió haber estado aquí. Davis sufrió heridas fatales en el accidente y los paramédicos la declararon muerta en el lugar. Politizar y mentir sobre esta tragedia es aborrecible y despreciable”.

Arrestan a Óscar Vásquez por homicidio vehicular

De acuerdo con el medio local Savannah Morning News, Óscar Vásquez López sobrevivió al impacto y fue arrestado por homicidio vehicular en primer grado. La detención fue confirmada por el Departamento de Policía del Condado de Chatham ( CCPD, por sus siglas en inglés).

El choque ocurrió la mañana del lunes en Whitfield Avenue, en la intersección con Truman Parkway, en Savannah. Reportes policiales señalan que el vehículo conducido por Vásquez López impactó contra el automóvil de Davis durante la persecución.

Investigaciones continúan

Tras el accidente, ambos conductores fueron trasladados a la Clínica Médica de la Universidad Memorial Health. Las autoridades informaron que Davis falleció a causa de las lesiones sufridas.

Las investigaciones continúan bajo la coordinación de las autoridades locales y federales, mientras se esclarecen las circunstancias completas del operativo y la persecución que derivaron en el fatal accidente.

