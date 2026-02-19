estados unidos

DHS revela detalles de la muerte de Linda Davis: ¿por qué culpan al guatemalteco Óscar Vásquez?

Las investigaciones continúan bajo la coordinación de las autoridades locales y federales, mientras se esclarecen las circunstancias completas del operativo y la persecución que derivaron en el fatal accidente

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Rompe el silencio la esposa de inmigrante acusado de matar a maestra Linda Davis en Savannah

La muerte de Linda Davis, maestra estadounidense, desató polémica tras el accidente automovilístico ocurrido el pasado lunes 16 de febrero de 2026 en Savannah, Georgia.

El caso involucra a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a un inmigrante guatemalteco identificado como Óscar Vásquez López.

PUBLICIDAD

DHS atribuye responsabilidad al ciudadano guatemalteco

El jueves 19 de febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ofreció detalles oficiales y atribuyó la responsabilidad del hecho al ciudadano guatemalteco.

Relacionado

¿El FBI busca a Nancy Guthrie en México? Esto respondieron las autoridades
1 mins

¿El FBI busca a Nancy Guthrie en México? Esto respondieron las autoridades

Estados Unidos
Detectan fraude en tiempo compartido para Puerto Vallarta, Jalisco: Red está ligada a cártel terrorista mexicano
2 mins
ÚLTIMA HORA

Detectan fraude en tiempo compartido para Puerto Vallarta, Jalisco: Red está ligada a cártel terrorista mexicano

Estados Unidos
Trump lanza ultimátum a Irán y da plazo para llegar a un acuerdo nuclear
1 mins

Trump lanza ultimátum a Irán y da plazo para llegar a un acuerdo nuclear

Estados Unidos
‘Coyote’ cambió la ruta para cruzar ilegalmente a adolescente hondureña y la abandonó herida
2 mins

‘Coyote’ cambió la ruta para cruzar ilegalmente a adolescente hondureña y la abandonó herida

Estados Unidos
Chinos usaban a exmilitares de EEUU para obtener Green Card: Así hacían fraude matrimonial
2 mins

Chinos usaban a exmilitares de EEUU para obtener Green Card: Así hacían fraude matrimonial

Estados Unidos
Donald Trump encabeza primera Junta de Paz: "Una novena guerra está por terminar"
5 mins

Donald Trump encabeza primera Junta de Paz: "Una novena guerra está por terminar"

Estados Unidos
Aranceles de Trump han afectado a empresas que dan trabajo a 48 millones de personas
2 mins

Aranceles de Trump han afectado a empresas que dan trabajo a 48 millones de personas

Estados Unidos
¿Cómo será el tiempo mañana viernes? NWS advierte sobre tormentas invernales en estos lugares de Estados Unidos
3 mins

¿Cómo será el tiempo mañana viernes? NWS advierte sobre tormentas invernales en estos lugares de Estados Unidos

Estados Unidos
Resultados de la lotería Powerball de hoy, 18 de febrero de 2026, con un premio mayor de $169 millones
2 mins

Resultados de la lotería Powerball de hoy, 18 de febrero de 2026, con un premio mayor de $169 millones

Estados Unidos
"Ruido", la apuesta de los demócratas por los influencers hispanos y recuperar el voto latino
5 mins

"Ruido", la apuesta de los demócratas por los influencers hispanos y recuperar el voto latino

Estados Unidos

Según la dependencia, el accidente se produjo durante una persecución vehicular iniciada por agentes de ICE y culminó en un choque múltiple en el que Davis resultó gravemente herida.

En un comunicado citado por la autoridad federal, el DHS afirmó: “ Aquí está la verdad: Linda Davis, una estadounidense inocente, fue asesinada trágicamente por un inmigrante ilegal criminal. Su nombre es Óscar Vásquez López. Nunca debió haber estado aquí. Davis sufrió heridas fatales en el accidente y los paramédicos la declararon muerta en el lugar. Politizar y mentir sobre esta tragedia es aborrecible y despreciable”.

Arrestan a Óscar Vásquez por homicidio vehicular

De acuerdo con el medio local Savannah Morning News, Óscar Vásquez López sobrevivió al impacto y fue arrestado por homicidio vehicular en primer grado. La detención fue confirmada por el Departamento de Policía del Condado de Chatham ( CCPD, por sus siglas en inglés).

El choque ocurrió la mañana del lunes en Whitfield Avenue, en la intersección con Truman Parkway, en Savannah. Reportes policiales señalan que el vehículo conducido por Vásquez López impactó contra el automóvil de Davis durante la persecución.

PUBLICIDAD

Investigaciones continúan

Tras el accidente, ambos conductores fueron trasladados a la Clínica Médica de la Universidad Memorial Health. Las autoridades informaron que Davis falleció a causa de las lesiones sufridas.

Las investigaciones continúan bajo la coordinación de las autoridades locales y federales, mientras se esclarecen las circunstancias completas del operativo y la persecución que derivaron en el fatal accidente.

JICM

Video Revelan nuevos detalles del choque fatal de Oscar Vásquez tras persecución de ICE en Georgia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX