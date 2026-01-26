Manifestaciones

Solicitan a jueza federal que suspenda despliegue de policía migratoria en Minneapolis

El sábado, agentes del ICE abatieron al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, también de 37 años, alegando que pretendía agredirlos durante un enfrentamiento.

Una jueza federal de Minnesota evaluará este lunes 26 de enero de 2026 si suspende el despliegue de miles de agentes migratorios en el estado.

Miles de agentes federales se han desplegado en el estado durante semanas después de que medios informaran sobre un presunto fraude por parte de inmigrantes somalíes.

Minneapolis

es una ciudad santuario

Minneapolis es una ciudad santuario, ya que su policía no coopera con las fuerzas migratorias federales.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió a los agentes que mataron a Good y Pretti y aseguró que los dos fallecidos pretendían atacarlos.

No obstante, evitó decir si el policía actuó de forma adecuada ante el disparo de Pretti.

Asimismo, el mandatario estadounidense mencionó que estaban revisando todo y que darán una decisión.

Trump dice que los agentes de ICE abandonarán Minneapolis en algún momento

El presidente Donald Trump añadió que los agentes del ICE abandonarían Minneapolis "en algún momento", sin dar un plazo específico.

De qué tratan las audiencias de este lunes 26 de enero

Un tribunal federal de Minnesota celebrará audiencias este lunes 26 de enero acerca de dos demandas claves, mientras crece la presión para que se realice una investigación independiente sobre los homicidios en Minneapolis.

El fiscal general de Minnesota ha solicitado a una jueza federal que detenga el despliegue de agentes del ICE en la zona.

La otra demanda se centra en impedir que los agentes federales destruyan pruebas relacionadas con el homicidio de Pretti.

Varios senadores del Partido Republicano han pedido una investigación exhaustiva sobre los homicidios y cooperación con las autoridades locales.

¿Qué tenemos que hacer para que estos agentes federales salgan de nuestro estado?

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, lanzó una pregunta directa al presidente en una rueda de prensa el domingo 25 de enero tras acciones violentas por parte de los agentes federales: "¿Qué tenemos que hacer para que estos agentes federales salgan de nuestro estado?".

Con información de AFP
ALM

