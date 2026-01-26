Redadas Trump envía a su 'zar de la frontera' a Minnesota en medio de protestas, muertes y tensión por los operativos migratorios En su mensaje, Trump vinculó el envío de Homan con una investigación federal por un presunto fraude masivo al sistema de asistencia social en Minnesota, a lo que atribuyó parte del clima de violencia en las calles.

Video Protestas y Muerte en Mineápolis

El presidente Donald Trump anunció este lunes 26 de enero de 2026 que envió a su zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota para intervenir en medio de la crisis desatada tras el despliegue de agentes federales de inmigración y las protestas que sacuden la ciudad de Minneapolis.

“Estoy enviando a Tom Homan a Minnesota esta noche”, escribió Trump en su red social Truth Social. “No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a muchas de las personas allí. Tom es duro, pero justo, y reportará directamente a mí”, agregó.

¿Por qué Trump envía a Tom Homan a Minnesota?

El anuncio llega en un momento de alta tensión, luego de que un operativo migratorio derivara en la muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, durante un enfrentamiento de los agentes con manifestantes, un hecho que ha generado indignación y protestas continuas pese al frío extremo. Apenas tres semanas atrás murió baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) otra residente de Minneapolis, Renee Good, que estaba dentro de su auto.



En su mensaje, Trump vinculó el envío de Homan con una investigación federal por un presunto fraude masivo al sistema de asistencia social en Minnesota, a lo que atribuyó parte del clima de violencia en las calles, sin mencionar los asesinatos de Pretti y Good, ni los operativos y acciones indiscriminadas por parte de los agentes federales.

“Por separado, se está llevando a cabo una investigación importante sobre el fraude masivo al bienestar social, de más de 20,000 millones de dólares, que ha ocurrido en Minnesota y que es, al menos en parte, responsable de las protestas violentas y organizadas que vemos en las calles”, afirmó el presidente, sin aportar evidencias.

Trump también arremetió contra la congresista demócrata Ilhan Omar, representante de Minnesota y una de las voces más críticas del gobierno federal en materia migratoria.

“Además, el Departamento de Justicia y el Congreso están investigando a la ‘congresista’ Ilhan Omar, quien salió de Somalia sin nada y ahora, según se informa, tiene un patrimonio superior a los 44 millones de dólares”, escribió Trump. “El tiempo lo dirá todo”.

¿Quién es Tom Homan?

Tom Homan, el llamado 'zar de la frontera' de Trump, fue director interino de ICE durante el primer mandato de Trump y es conocido por su línea dura en política migratoria, incluyendo la defensa de las deportaciones masivas y la separación de familias en la frontera. En la actual administración, Trump lo ha designado como una figura política clave en la estrategia de control migratorio y seguridad interna.

Según el propio presidente, Homan reportará directamente a la Casa Blanca mientras supervise la situación en Minnesota, lo que refuerza la implicación directa del gobierno federal en la respuesta a las protestas.

Las manifestaciones en Minneapolis se han intensificado tras el operativo migratorio que terminó con la muerte de Pretti. Autoridades locales y líderes comunitarios han cuestionado el uso de fuerza por parte de agentes federales y han pedido transparencia sobre lo ocurrido.

