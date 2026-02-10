"Trump nos encargó las deportaciones masivas": Director de ICE comparece ante el Congreso tras operativos en Minneapolis
Los titulares de agencias inmigratorias comparecen en el Congreso este martes
Video En Minnesota temen por supuestos agentes de ICE que se hacen pasar por constructores, repartidores y activistas
Hoy, 10 de febrero de 2026, el director del ICE, aseguró que Trump les encargó "deportaciones masivas" durante la comparecencia en el Congreso tras los operativos que se llevaron a cabo en Minneapolis, Minnesota.
El presidente nos encargó las deportaciones masivas y estamos cumpliendo ese mandato.Todd Lyons, director en funciones de ICE.
En breve más información.
FBPT
Relacionados: