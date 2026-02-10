Deportaciones

"Trump nos encargó las deportaciones masivas": Director de ICE comparece ante el Congreso tras operativos en Minneapolis

Los titulares de agencias inmigratorias comparecen en el Congreso este martes

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video En Minnesota temen por supuestos agentes de ICE que se hacen pasar por constructores, repartidores y activistas

Hoy, 10 de febrero de 2026, el director del ICE, aseguró que Trump les encargó "deportaciones masivas" durante la comparecencia en el Congreso tras los operativos que se llevaron a cabo en Minneapolis, Minnesota.

El presidente nos encargó las deportaciones masivas y estamos cumpliendo ese mandato.
Todd Lyons, director en funciones de ICE.

Más sobre Deportaciones

Corte de inmigración bloquea la deportación de una estudiante turca de doctorado arrestada por ICE
2 mins

Corte de inmigración bloquea la deportación de una estudiante turca de doctorado arrestada por ICE

Inmigración
Insectos en la comida y riesgo de enfermedades amenazan a inmigrantes bajo custodia en Texas
4 mins

Insectos en la comida y riesgo de enfermedades amenazan a inmigrantes bajo custodia en Texas

Inmigración
Al menos 6 mil inmigrantes hispanos sin antecedentes penales son detenidos al mes por administración Trump
1 mins

Al menos 6 mil inmigrantes hispanos sin antecedentes penales son detenidos al mes por administración Trump

Inmigración
Gobierno de Trump eleva a $2,600 el pago a inmigrantes indocumentados que salgan de EEUU con proceso formal
3 mins

Gobierno de Trump eleva a $2,600 el pago a inmigrantes indocumentados que salgan de EEUU con proceso formal

Inmigración
Un año después del segundo gobierno, Trump ataca sin piedad el sistema migratorio
18 mins

Un año después del segundo gobierno, Trump ataca sin piedad el sistema migratorio

Inmigración
Revés a Mahmoud Khalil: ¿Activista palestino será expulsado de Estados Unidos?
2 mins

Revés a Mahmoud Khalil: ¿Activista palestino será expulsado de Estados Unidos?

Inmigración
Renee Nicole Good, poeta, madre y "un ser humano extraordinario": así recuerdan a la mujer que mató un agente de ICE en Minneapolis
5 mins

Renee Nicole Good, poeta, madre y "un ser humano extraordinario": así recuerdan a la mujer que mató un agente de ICE en Minneapolis

Inmigración
Protestas y conmoción en Minneapolis luego de que agente de ICE matara a tiros a una mujer estadounidense
12 mins

Protestas y conmoción en Minneapolis luego de que agente de ICE matara a tiros a una mujer estadounidense

Inmigración
Un agente de ICE dispara varias veces y mata a una mujer durante la redada de inmigración en Minneapolis
6 mins

Un agente de ICE dispara varias veces y mata a una mujer durante la redada de inmigración en Minneapolis

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: Cómo 2025 cambió el rostro de la inmigración en EEUU
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Cómo 2025 cambió el rostro de la inmigración en EEUU

Inmigración

En breve más información.

PUBLICIDAD

FBPT

Relacionados:
DeportacionesNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX