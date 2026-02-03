México ¿Es obligatorio el trámite de CURP biométrico para migrantes? Esto dicen autoridades de México En México, habilitaron el trámite de CURP biométrico; te contamos si será obligatorio para las personas migrantes

Video Mexicanos deportados desde EEUU podrán tramitar una identificación para reintegrarse a la sociedad

En México, las autoridades implementaron la Clave Única de Registro de Población ( CURP) biométrico y si no vives en el país, en N+ Univision te contamos si el trámite es obligatorio para migrantes, de acuerdo con las autoridades.

Este documento está conformado de un código alfanumérico de 18 caracteres que se utiliza para identificar a una persona, ya sea mexicana o residente. Las autoridades locales precisaron que la versión biométrica de la CURP integra datos como una fotografía y huellas dactilares con el objetivo de fortalecer la seguridad en la identificación y atender problemas como la crisis de desapariciones en el país.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que ante los señalamientos que surgieron sobre la supuesta vigilancia de personas por parte del Gobierno de México, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en su artículo 12 Quarter señala que la Secretaría de Gobernación (Segob) por medio del Registro Nacional de Población abrirá la "consulta de información requerida para la investigación, búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas”.

Este cambio está dentro de una reforma legal más amplia que busca modernizar el sistema de identificación, con el fin de reforzar su uso como documento oficial.

¿El trámite de CURP biométrico es obligatorio?

Actualmente, la CURP biométrica no es obligatoria para migrantes o cualquier persona que resida en México, sin embargo, el Artículo 91 Bis. de la Ley General de Población indica lo siguiente:

La Clave Única de Registro de Población que, además de los datos previstos en el artículo 91 de esta Ley, contenga huellas dactilares y fotografía, será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital. Ley General de Población.



Los migrantes que se encuentran en el país pueden seguir solicitando una Constancia Temporal de CURP para extranjeros, un documento reconocido para trámites esenciales.

Aunque por el momento no es un requisito obligatorio, el marco legal que respalda la CURP biométrica contempla que, a mediano plazo, su uso se generalice para realizar trámites y acceder a servicios tanto públicos como privados. Esto significa que, aunque no haya sanciones ahora, no contar con una CURP biométrica podría complicar diferentes solicitudes.

Video ¿Qué tipo de trámites para visa serán suspendidas en Estados Unidos?