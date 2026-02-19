Departamento de Seguridad Nacional Administración Trump expande las facultades de ICE para detener a refugiados sin green card Un memorando interno del DHS establece que los oficiales de inmigración pueden “arrestar y detener” a refugiados que no hayan ajustado su estatus a residente permanente legal un año después de haber sido admitidos en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amplió las facultades de agentes migratorios para detener a refugiados en situación legal que están pendientes de obtener la residencia permanente luego de permanecer un año en el país, de acuerdo con un memorando interno obtenido por medios.

El memorando, fechado el miércoles y presentado por abogados del Departamento de Justicia (DOJ) como parte de un expediente judicial federal, señala que los oficiales de inmigración pueden “arrestar y detener” a refugiados en situación legal que no hayan ajustado su estatus a residente permanente legal doce meses después de haber sido admitidos, es decir, que no cuenten con la llamada green card.

Esta nueva política es un cambio respecto a la establecida en 2010, por la que no haber obtenido la residencia permanente no era "base" para la expulsión ni para una detención.

Según los medios que han tenido acceso al documento, la nueva norma busca garantizar que los refugiados sean sometidos a un nuevo proceso de verificación tras un año en el país. En ese sentido, subraya que la admisión de un refugiado en Estados Unidos es “condicional” y está sujeta a una revisión obligatoria tras un año.

También afirma que las personas detenidas pueden permanecer bajo custodia “durante el proceso de inspección y examen”. Y que considerarán que regresan voluntariamente a custodia por el mero hecho de presentarse a una entrevista de inmigración. De no hacerlo, ICE debe buscarlos y detenerlos.

El DHS aduce riesgos para la seguridad nacional

Los refugiados son extranjeros a los que se les permite la entrada después de demostrar que huyen de su país de origen por cuestiones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o su militancia política. Requieren iniciar los trámites para una tarjeta verde ( green card) dentro del primer año.

El memorando fue emitido por el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, y el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons.

La presentación judicial que incluyó el documento forma parte de un caso federal en Minnesota, donde un juez bloqueó temporalmente a la administración del presidente Donald Trump para que no actúe contra unos 5,600 refugiados legales en el estado que esperan obtener su tarjeta de residencia. Una audiencia en ese caso está programada para este jueves.

El DHS sostiene que la política previa creó una población de refugiados condicionales que no había sido completamente reevaluada, lo que, según el documento, implicaba riesgos para la seguridad pública y nacional.

Las duras críticas de los grupos de activistas

El cambio en la política sobre los refugiados que tramitan su residencia provocó reacciones airadas en las ONG que trabajan en defensa de sus derechos, como HIAS, la antigua Sociedad Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes, que dijo "condenar enérgicamente" el nuevo memorando del USCIS)

“Esta política es un esfuerzo transparente para detener y potencialmente deportar a miles de personas que se encuentran legalmente en este país, personas a las que el propio gobierno estadounidense acogió tras años de rigurosa investigación”, declaró Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS. “Se les prometió seguridad y la oportunidad de reconstruir sus vidas. En cambio, el DHS ahora los amenaza con arresto y detención indefinida”.

“Nunca había visto algo así en mis 25 años de trabajo en la protección de refugiados”, agregó Oppenheim. “Este memorando se elaboró en secreto, sin ninguna coordinación con las organizaciones que atienden a los refugiados. Es una traición a nuestros valores y a nuestros compromisos legales, y causará un daño inmenso”.