Las modificaciones, anunciadas este jueves por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “propone cambiar” la estructura del período de admisión para los no inmigrantes bajo los programas F, J e I, dijo el ministerio.

Plazo de estadía

El DHS sostiene que el cambio se hace “para fomentar el cumplimiento del programa, reducir el fraude y mejorar la seguridad nacional” pero no explica en qué han fallado los programas existentes.

El anuncio señala que la propuesta establece un período de tiempo fijo de admisión y una extensión del procedimiento de estadía para estudiantes académicos no inmigrantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de información extranjeros.

Más trabas

Gálvez dijo además que “no cabe la menor duda que el presidente, en el marco de la política de tolerancia cero, es capaz de no parar hasta eliminar todos estos programas, poco a poco”.

Razones oficiales

Tiempo de permanencia

Según el borrador de la nueva regla, los estudiantes no inmigrantes con visas F o J serán admitidos hasta la fecha de finalización del programa, “que no excederá los cuatro años” a menos que el DHS determine que el no inmigrante está sujeto a un período más corto de estadía autorizada limitada por ejemplo a dos años.