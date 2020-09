Estos son los inmigrantes que no se verán afectados por la regla de carga pública si usan beneficios del gobierno

Cambio clave

Al quedar en suspenso la norma, la mayoría de los inmigrantes que solicitaban un beneficio migratorio, “no adjuntaban al trámite el formulario de autosuficiencia I-944 ”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). Pero ahora que el servicio de inmigración activó “si van a tener que presentar el formulario I-944 . Y aquellos que entre finales de julio y el martes no lo hicieron porque no estaba requerido, van a tener que enviarlo para que le aprueben el trámite”, advirtió.

Poderes extraordinarios

La nueva regla de carga pública, además que endurecer los requisitos para la obtención de un beneficio migratorio, también otorga más poder a los agentes de USCIS para decidir la prórroga de una estadía y, en caso de una respuesta negativa, enviar al extranjero una Notificación de Comparecencia (NTA) para que se presente ante una corte de inmigración donde deberá batallar para no ser deportado de Estados Unidos.

“Esta regla final incluye un requisito: que los extranjeros que buscan una extensión de la estadía o un cambio de estatus demuestren que no lo han hecho desde que obtuvieron el estado de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y que tampoco recibieron beneficios públicos”, precisa.

Ni ciudadanos ni asilados

Ciertas excepciones

Programas que afectan

Quiénes están exentos

Estos son los grupos de inmigrantes a quienes no les afectará la nueva regla de carga pública y que recibieron protección de programas humanitarios autorizados por el Congreso:

Beneficios no mencionados

"Beneficios públicos no mencionados en la regla no serán considerados en la determinación de carga pública", explicó Armando Olmedo, abogado de inmigración y coautor del libro Inmigración Las Nuevas Reglas. "Por ejemplo, asistencia médica de emergencia, ayuda humanitaria, programas de almuerzo escolar nacional, acogimiento y adopción, Head Start, o préstamos estudiantiles o préstamos hipotecarios no son considerados.", indicó.