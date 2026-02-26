Deportaciones El 'zar de la frontera' de Trump fustiga al papa León XIV por críticas a la política de deportaciones masivas de Trump El zar fronterizo, Tom Homan, comentó que “me encantaría sentarme y explicarle lo que se está perdiendo", sugiriendo que León XIV quizás no comprende la realidad de la frontera y que, por ese motivo, critica la política de deportaciones masivas.

Video Asilo afirmativo vs defensivo: Experto explica cambios legales y riesgos de pedir fianza sin abogado

El zar fronterizo, Tom Homan, el funcionario de mayor rango del gobierno de Donald Trump a cargo de las deportaciones desestimó el miércoles la postura crítica del Papa León XIV sobre el trato hacia los inmigrantes, y dijo que el pontífice estaba “equivocado”.

En declaraciones a la prensa reproducidas por el sitio www.thelettersfromleo.com, Homan comentó que el Papa debería estar “siempre a favor de la aplicación de la ley” de la fe y, por ende, a favor de la aplicación de la ley aprobada por el Congreso.

PUBLICIDAD

León XIV, el primer papa estadounidense en dirigir la Iglesia Católica, es un crítico de la política migratoria de Trump. La tercera semana de noviembre afirmó que “se debe tratar a los inmigrantes con dignidad”, y alentó a todas las personas en Estados Unidos a escuchar el mensaje de sus obispos sobre inmigración.

En la entrevista de ayer, Homan planteó que “me encantaría sentarme y explicarle (al Papa) lo que se está perdiendo", sugiriendo que León XIV quizás no comprende la realidad de la frontera y que, por ese motivo, critica la política de deportaciones masivas.

Homan, quien profesa la religión católica, precisó que la fe católica "siempre apoya la aplicación de la ley" y que León XIV "debería estar también" a favor de la implementación de la actual política migratoria que en 2025 registró más de 620,000 deportados y para el 2026, de acuerdo con declaraciones de Homan a Univision en enero, alcanzará la cifra de 1 millón de expulsados y la fuerza nacional de deportaciones contará con 10,000 nuevos agentes.

El zar fronterizo también pidió al Papa que se centrara en "arreglar la situación de la Iglesia Católica, porque ellos tienen sus propios problemas", en lugar de fustigar la política migratoria del mandatario. "Si saltamos el muro en el Vaticano, las sanciones serían mucho más severas" que las que enfrentan los migrantes al cruzar a Estados Unidos, comparó.

El funcionario señaló que, en su opinión, la política migratoria de Trump ha "salvado miles de vidas", de acuerdo con la visión de la Casa Blanca sobre el tema, pero no mencionó el número de familias que han sido separadas hasta ahora, ni la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales de inmigración en Minnesota en enero y los 30 inmigrantes fallecidos en lo que va del segundo mandato de Trump mientras se encontraban bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Qué dijeron los obispos de EEUU

El 12 de noviembre los obispos católicos de Estados Unidos expresaron “preocupación por la situación cambiante que afecta a los inmigrantes” e “inquietud al ver en nuestras comunidades un clima de temor y ansiedad ante las prácticas de perfilamiento (racial) y la aplicación de las leyes migratorias”.

PUBLICIDAD

Agregaron que “nos entristece profundamente el tono que ha adoptado el debate contemporáneo y la creciente denigración de los inmigrantes”, al tiempo que “nos preocupan las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso a una atención pastoral adecuada”, ante la amenaza de realización de operativos en lugares de culto.

Asimismo, la Conferencia de Obispos lamentó “que algunos inmigrantes que viven en Estados Unidos han perdido su estatus migratorio de manera arbitraria” y manifestaron un aumento de las preocupaciones por las amenazas contra la santidad de los lugares de culto, y el carácter especial de los hospitales y escuelas”.

Los religiosos indicaron que, “a pesar de los obstáculos y prejuicios, por generaciones los inmigrantes han contribuido inmensamente al bienestar de nuestra nación”. Y como obispos católicos, “profesamos nuestro amor por nuestro país y oramos por su paz y prosperidad”.

No es la primera critica de Homan a la iglesia Católica

La reacción de Homan a la postura de la Iglesia Católica por el trato que el gobierno de Trump da a los inmigrantes no es nueva. En noviembre dijo que los obispos estadounidenses estaban “equivocados”, tras la declaración sobre la política de ‘tolerancia cero’.

Homan respondió que “una frontera segura salva vidas. Vamos a hacer cumplir la ley y, al hacerlo, salvamos muchas vidas", y aseguró que ICE "está enviando un mensaje al mundo entero".

Chieko Noguchi, directora ejecutiva de comunicaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), declaró en ese momento, en comentarios escritos compartidos por la página digital OSV News, que "los obispos de Estados Unidos han hablado juntos y en unidad con el papa León XIV".

PUBLICIDAD

Ambos han declarado que “la dignidad humana y la seguridad nacional no están en conflicto. Ambas son posibles si las personas de buena voluntad trabajan juntas".

En febrero del año pasado, el papa Francisco publicó una carta pastoral en inglés dirigida a los obispos de las 195 diócesis de Estados Unidos, donde se opuso frontalmente a las medidas radicales de expulsión masiva de migrantes y refugiados, en su mayoría latinoamericanos, que pretende implementar la nueva administración de Trump que había asumido el control de la Casa Blanca dos semanas antes.

“He seguido con atención la importante crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos con motivo del inicio de un programa de deportaciones masivas. La conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique, de manera tácita o explícita, la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad”, escribió Francisco.

“Al mismo tiempo, se debe reconocer el derecho de una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país o antes de llegar”, agregó.

"Céntrese en la Iglesia Católica y déjenos a nosotros la seguridad de nuestras fronteras", respondió Homan a la misiva de Francisco, quien falleció dos meses después, el 21 de abril.