Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

Alcalde de Newark, NJ, afirma que una operación de ICE provocó un choque múltiple con heridos

Una persecución automovilística en la que participaron agentes federales de inmigración desembocó en un choque múltiple en Newark, Nueva Jersey. El alcalde Ras Baraka afirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) persiguieron una camioneta el miércoles por la mañana luego de que el conductor huyó, provocando un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos, incluido uno en el que viajaban tres niños.

Una persecución automovilística en la que participaron agentes federales de inmigración provocó un choque múltiple el miércoles en Newark, Nueva Jersey, según informaron las autoridades municipales.

El alcalde Ras Baraka dijo en las redes sociales que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) intentaron detener una camioneta en la ciudad más grande del estado, pero el conductor huyó.

Según Baraka, los agentes del ICE iniciaron una persecución que provocó un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos, incluido uno en el que viajaban tres niños.

Baraka dijo que el conductor de la camioneta resultó herido y fue trasladado al hospital.

No quedó claro de inmediato el alcance de las lesiones del conductor ni por qué la persona era perseguida por ICE. Baraka dijo que la policía de Newark no participó en la investigación de ICE y solo respondió al accidente.

Los voceros de Baraka, la policía de Newark, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y el ICE no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en los que se les pedía su opinión.

Sin embargo, el alcalde demócrata, en un mensaje en redes sociales, criticó las acciones de ICE por imprudentes y peligrosas. Señaló que la ley del estado de Nueva Jersey prohíbe a los agentes del orden perseguir vehículos a menos que el sospechoso represente una amenaza inmediata.

"Las autoridades federales deben cumplir las leyes locales relativas a las persecuciones de vehículos y actuar con sentido común", afirmó Baraka.

"Teniendo en cuenta el daño que están causando a nuestras comunidades, ICE no tiene por qué participar en persecuciones en ningún momento ni en ningún lugar, pero especialmente en zonas densamente pobladas y en carreteras que aún se están despejando tras una importante tormenta de nieve".

Baraka fue arrestado y acusado de allanamiento mientras protestaba el pasado mes de mayo frente a Delany Hall, un centro federal de detención de inmigrantes recién inaugurado en su ciudad. La acusación fue posteriormente desestimada.

Relacionados:
