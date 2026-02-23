permiso de trabajo Publican nueva regla que restringe permiso de trabajo a nuevos solicitantes de asilo en EEUU: te explicamos los cambios Estados Unidos cambia el reglamento de asilo y a partir del 24 de abril los nuevos solicitantes deberán esperar un año, desde el momento en que es aceptada una petición, para iniciar el trámite de un permiso de trabajo.

Video ¿Inmigrantes en centros de ICE podrán salir bajo fianza? Te explicamos decisión de una jueza sobre esto

El gobierno de Donald Trump publicó este lunes en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) una nueva regla que restringe el permiso de trabajo o autorizaciones de empleo (EADF, por sus siglas en inglés) a nuevos solicitantes de asilo a partir del 24 de abril de este año.

La norma es propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en base a las órdenes ejecutivas promulgadas el año pasado por el mandatario para “proteger al pueblo estadounidense contra la invasión” de extranjeros.

El 20 de enero de 2025, cuando Trump tomó posesión para un segundo mandato tras ganar las elecciones de noviembre del año anterior, anunció que el país estaba siendo "invadido" por millones de extranjeros que habían entrado sin admisión a Estados Unidos.

Si bien la cifra total de ingresos indocumentados al país no ha sido clarificada por el gobierno -la cantidad fluctúa entre 10 y 21 millones, según el DHS y Trump-, unos 930,000 extranjeros entraron durante el gobierno anterior bajo el programa CBP One, mientras que otros 530,000 lo hicieron bajo el programa humanitario CHNV (para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos).

Ambos grupos se les permitió el ingreso bajo una solicitud de entrada previa por medio de una aplicación móvil o por medio de un patrocinador, para que en un plazo de uno a dos años buscaran la manera de regularizar sus permanencias bajo cualquier programa legal disponible, entre ellos asilo.

Sin embargo, el gobierno de Trump determinó que esos ingresos, más todos aquellos que no fueron registrados por las autoridades federales de inmigración, entre ellos alrededor de 315,000 menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés), habían entrado a Estados Unidos sin admisión, de manera irregular y habían saturado el sistema de asilo con solicitudes frívolas o falsas.

Al 30 de junio del año pasado la base de datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) registrada alrededor de 1.5 millones de solicitudes de permisos de trabajo de nuevos peticionarios de asilo afirmativo. Pero debido al crecimiento en los tiempos de procesamiento, que sobrepasaron los 180 días, el gobierno decidió otorgar autorizaciones de empleo si la espera por la resolución del caso pasaba de los seis meses.

A este número se suman otros 2.4 millones de solicitantes de asilo defensivo ante tribunales de inmigración, quienes también, debido a las demoras en los tiempos de procesamiento solicitaron autorizaciones de empleo ante USCIS.

“La nueva regla impactará a toda persona que inicie un caso de asilo”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “El hecho que haya presentado un caso en la corte (asilo defensivo) o en el servicio de inmigración (asilo afirmativo), todos los trámites de permisos de trabajo los procesa USCIS. Por tanto, todos los casos se verán afectados de una u otra manera”.

Guerrero dijo además que “a partir de la implementación de la nueva regla los solicitantes de asilo cuyos casos estén en proceso, deberán armarse de mucha paciencia”.

Claves de la nueva regla que restringe el permiso de trabajo a asilados

El DHS explicó que la nueva regla tiene como objetivo “reducir” el incentivo de que extranjeros presenten solicitudes de asilo "fraudulentas" con el fin de obtener autorizaciones de empleo. “Durante demasiado tiempo, presentar una solicitud de asilo fraudulenta ha sido el camino fácil para trabajar en Estados Unidos, saturando nuestro sistema de inmigración con solicitudes sin mérito”, señaló un portavoz de DHS.

Pero abogados rechazan esta postura porque no está basada en información verificable. “Si la agencia tiene 1.4 millones de casos acumulados, como señala el DHS, eso no quiere decir que todos ellos sean frívolos. Quizás haya algunos, pero con este discurso el gobierno los está castigando a todos”, dice Álex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles California.

“Hay muchos casos fuertes que se verán afectados. Pero a partir del 24 de abril, cuando la regla entre en servicio, se verán afectados no sólo con el tiempo de espera para recibir una autorización de empleo, sino también la seguridad de que los argumentos serán considerados para otorgar una protección”, agregó.

Los cambios de la nueva regla

Entre los principales cambios, la nueva regla incluye:

Para solicitar y recibir un permiso de trabajo el nuevo solicitante deberá esperar 365 días. (Antes era de 180 días).

La regla entra en vigor el 24 de abril de 2026 (60 días después de su publicación en el Registro Federal).

Si durante la revisión de la solicitud aparece información negativa o confusa, el oficial determinará en ese momento si desestima el caso, lo anula o lo devuelve.

La fecha para solicitar el permiso de trabajo comienza a partir de la revisión completa del formulario, no de la presentación de este a USCIS.

Si pasan 30 días de la presentación del formulario de permiso de trabajo y USCIS no ha respondido, se considerará una solicitud completa.

Si las nuevas solicitudes no cumplen con todos los requisitos de USCIS, incluyendo la firma, serán rechazadas y/o devueltas y no se conservará el tiempo de presentación.

El plazo de tramitación de USCIS será atendido de 30 a 180 días para que la agencia lo adjudique un caso.

La toma de datos biométricos será obligatoria.

Cualquier extranjero cuya solicitud de asilo se presente a partir de la fecha de entrada en vigor de la norma final y más de un año después de su llegada a Estados Unidos, será rechazada a menos que un oficial de asilo o un juez de inmigración determine que existe una excepción al plazo de presentación de un año, o a menos que el extranjero se encuentre bajo la jurisdicción inicial del USCIS como menor extranjero no acompañado (UAC).

El DHS propone excluir de la elegibilidad para el permiso de trabajo a cualquier extranjero que haya entrado o intentado entrar a Estados Unidos sin inspección a partir de la fecha de entrada en vigor de la norma final.

Se excluye de este requisito a los extranjeros que, sin demora, pero a más tardar 48 horas después de su entrada (sin admisión), haya expresado a un oficial de inmigración su intención de solicitar asilo o haya expresado a un oficial de inmigración su temor a ser perseguido o torturado; o a menos que el extranjero demuestre una buena causa para la entrada ilegal o el intento de entrada, o a menos que el extranjero cumpla con la definición de, o en cualquier momento desde que se determinó que su entrada más reciente era, un UAC según se define en 6 U.S.C. 279(g)(2).

Renovación de permisos de trabajo

En cuanto a la renovación de los permisos de trabajo de aquellos solicitantes de asilo que llevan meses o años esperando por la resolución de sus casos, ya sea en el servicio de inmigración o ante la Corte de Inmigración, la nueva regla explica que, “bajo esta norma propuesta, el DHS permitirá que los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes que aún no hayan sido juzgadas y que ya cuenten con autorización de empleo antes de la fecha de entrada en vigor de la norma final, mantengan su autorización de empleo hasta la fecha de vencimiento de su EAD actual, a menos que la tarjeta sea cancelada o revocada por las causas especificadas en las regulaciones vigentes cuando se emitió su EAD”.

A su vez, la norma advierte que “los extranjeros que soliciten la renovación de la autorización de empleo y hayan abandonado sus solicitudes de asilo o no se hayan presentado a sus entrevistas de asilo o citas para la toma de datos biométricos ya no podrán recibir renovaciones de la autorización de empleo”.

También previene que la pausa en la aceptación de las solicitudes de autorización de empleo (c)(8) “afectará tanto a los solicitantes de asilo afirmativos como a los defensivos”. Y que cualquier solicitud inicial de EAD (c)(8) pendiente a la fecha de entrada en vigor de la norma final “seguiría sujeta al plazo de tramitación actual de 30 días”.

“Se trata de cambios agresivos”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. El gobierno está eliminando la opción de que las personas que huyen de sus países para salvar sus vidas puedan sobrevivir ellos solos mientras esperan que resuelvan sus casos”.

“Pienso que se trata de una manera ilógica de eliminar el asilo bajo el argumento que todas las solicitudes puedan ser fraudulentas. Lo único que puedo decir ahora es que los nuevos solicitantes de asilo sepan las reglas y que no habrá beneficios inmediatos”, señala Barrón.