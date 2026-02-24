Ley de Ajuste Cubano Fallo revive esperanzas para miles de extranjeros detenidos y liberados con un formulario I-220A Nueva esperanza se abre para miles de inmigrantes con I-220A: Corte de Apelaciones del 11 Circuito anuló fallo y ordenó a la Junta de Apelaciones de Inmigración que revise un caso que abre la puerta a la residencia permanente (green card). Unos 380,000 inmigrantes se podrían beneficiar.

Un fallo emitido el lunes por la Corte de Apelaciones del 11 Circuito en Georgia anuló dos órdenes emitidas anteriormente por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) y revivió esperanzas en miles de extranjeros que fueron detenidos en la frontera, procesados y luego liberados con un Formulario I-220A.

“Tras revisar el expediente y con el beneficio de los argumentos orales, concluimos que tenemos jurisdicción, anulamos las órdenes de la BIA en ambos casos y remitimos el caso para procedimientos posteriores”, se lee en la sentencia de 8 páginas emitida por un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 11 circuito.

La apelación generó enorme expectativa debido al alto número de extranjeros cuyas permanencias en Estados Unidos se encuentran comprometidas y al borde de la detención y deportación del país.

El caso fue presentado por Mark Prada, un abogado de Miami, quien solicitó al tribunal que revisara el caso de dos ciudadanas originarias de Cuba, quienes fueron detenidas en la frontera y luego liberadas con un formulario I-220A, pero a quienes se les negó la petición de residencia permanente (green card) bajo la Ley de Ajuste Cubano.

De qué se trata el fallo

“El caso por ahora no está resuelto”, advierte Claudia Cañizares, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, sur de Florida. “Los titulares de un Formulario I-220A tienen que seguir esperando. La corte anuló sentencias de la BIA y le ordena a ese tribunal que tiene que tomar una decisión”.

Cañizares explica que la decisión “dice que el gobierno concedió que estas personas fueron procesadas bajo la Sección 1225(a) de la Ley de Inmigración”. Pero al haber dos decisiones precedentes que están en conflicto directo, “vamos a regresar el caso con el BIA para que el BIA tome una decisión final con respecto a estos precedentes porque la base de esas decisiones ya no aplica”.

Los casos referidos por Cañizares se refieren, por una parte, a Matter of Cabrera, una decisión de la BIA que estableció que los inmigrantes liberados con un documento I-220A no han sido o recibido técnicamente un "parole” bajo la ley, impidiéndoles ajustar estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Por otra parte, el caso Matter of Hurtado fue otra decisión de la BIA del 5 de septiembre de 2025, que estableció que los jueces de inmigración carecen de autoridad para otorgar fianzas a personas que entraron al país sin ser inspeccionadas o admitidas.

Mecanismo para reparar un conflicto

Como hubo dos tipos de clasificación de entrada para otorgar una I-220A, sumado a una rectificación por parte del gobierno para determinar bajo qué sección de la ley fueron procesadas y poder establecer un criterio firme respecto a la admisión de estas personas al país, existen consecuencias a la hora de obtener un beneficio migratorio.

Ante este escenario, el panel señaló que tiene “jurisdicción para abordar la principal cuestión jurídica planteada aquí: si los peticionarios fueron detenidos de conformidad con el artículo 1225(a) o el artículo 1226(a)”. Por tanto, “hemos sostenido que el artículo 1252(g) se interpreta de forma restrictiva y que lo aplicamos para impedir los intentos de impugnar la negativa a ejercer discreción [favorable] en nombre de extranjeros específicos, así como aquellas reclamaciones que llevarían a la deconstrucción, fragmentación y, por consiguiente, a la prolongación de los procedimientos de deportación”.

Más de 380,000 afectados

“En parte es una buena decisión”, dice Cañizares, “porque están diciendo que lo decidido por la BIA está mal, pero en parte es mala la decisión porque, al final, no dan una decisión definitiva, regresó el caso a la BIA para que esta instancia lo revise y vuelva a fallar. Ahora tenemos que esperar a que la BIA se pronuncie”.

Se estima que unos 380,000 extranjeros fueron liberados durante el gobierno de Joe Biden con un documento I-220A, la mayoría de ellos de origen cubano. Miles de ellos han sido arrestados a partir del 20 de enero del año pasado cuando Donald Trump tomó control de la Casa Blanca para un segundo mandato e implementó su política de ‘tolerancia cero’. Y varios cientos, quizás miles, han sido detenidos durante los trámites de ajuste y luego deportados de Estados Unidos.

“Lo que yo le estoy recomendando a las personas es, vamos a argumentar que ya Matter of Cabrera no aplica y vas a tener que argumentar tu residencia (ajuste) bajo Matter of Hurtado. Pero mientras la BIA revisa y emita un nuevo fallo, lamentablemente las personas que ya fueron deportadas no tendrán remedio. Y los detenidos tienen que seguir batallando por sus derechos de permanencia y de ajuste para que reciban la green card”, precisó.

Un caso entre miles

María se enteró este martes del fallo de la Corte de Apelaciones del 11 Circuito. “Tengo en un rato una reunión con mi abogado. Mi esposo hoy cumple 90 días detenido en una cárcel de ICE y tiene una I-220A”, cuenta. “No tenemos por ahora esperanza de que salga, a pesar de su enfermedad”.

El esposo de María, cuyo nombre es otro, pero pidió mantenerlo en reserva por temor a represalias contra de ambos, padece diabetes tipo 1. “Le dijeron que era deportable, pero no puede ser enviado a Cuba porque él fue detenido en las protestas del 11J y fue apresado por el régimen. Si lo envían para allá se va a morir, y si se queda detenido también porque está enfermo”.

La esposa cuenta además que “si usted publica mi nombre lo acusarán a él de incitación a la protesta y agravará su caso migratorio. Entiendo que este fallo enciende esperanzas, pero hasta que no haya una decisión final mi esposo seguirá preso, siendo que tiene una I-220A que podría permitirle recibir la residencia permanente”.