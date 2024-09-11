‘Hablemos de Inmigración’: hoy a las 7 pm quiénes califican para pedir la ciudadanía

El periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, presentadores del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en la red social Facebook, revisan las claves y requisitos para pedir la ciudadanía estadounidense por naturalización este miércoles a partir de las 7 PM (hora del Este).

Y también hablarán sobre qué hacer en caso de que el gobierno rechace un Formulario N-400 por razones de inadmisibilidad o el peticionario ha cometido errores que lo convirtieron en deportable.

Durante el programa los expertos explicarán la importancia de pedir la ciudadanía, navegar por el sistema y recibir el mayor privilegio al que un inmigrante puede acceder cuando entra a estados Unidos y decide formar parte de la sociedad estadounidense. Entre los principales beneficios que se adquieren al juramentar es el derecho al voto.

Olmedo dijo que que también se hará hincapié en la importancia del voto latino este martes 5 de noviembre, cuando los estadounidenses acudan a las urnas para elegir presidente entre los candidatos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump.

El número de votantes hispanos ha aumentado en los últimos 5 años. Un reporte de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC) revela que el voto latino será influyente en todo el país en noviembre, mientras que otro informe del Pew Research Center indica que alrededor de 34.5 millones de hispanos serán elegibles para votar el día de las elecciones.

A su vez, otros 8 o 9 millones de residentes legales permanentes reúnen los requisitos o lo harán en los siguientes meses o años y podrán calificar para solicitar la ciudadanía por medio del Formulario N-400. “De todo esto hablaremos este miércoles a partir de las 7 PM”, dice Olmedo.

En el programa participará como invitada la abogada de inmigración Rosanna Pecci, quien ejerce en el sur de Florida.

'Hablemos de Inmigración’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia (inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de Podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que se en ese tiempo de estaban registrando.