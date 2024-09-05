Gobierno de Biden revisa situación en la frontera con México y prepara una "nueva política"

Funcionarios del gobierno de Joe Biden está revisando las opiniones del público que han sido enviadas a las autoridades tras la puesta en vigor en junio de una nueva política fronteriza que llevó al cierre de la frontera debido al alto número de detenciones de inmigrantes indocumentados por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza (BP).

“El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) y el DOJ (Departamento de Justicia) continúan procesando los comentarios recibidos en relación con la Norma Final Provisional publicada el 7 de junio de 2024”, confirmó a Univision Noticias la oficina de prensa del DHS.

Pero advirtió que “no podemos comentar sobre el contenido de una norma que aún no es definitiva ni se ha emitido”. La reacción da a entrever que la administración Biden en efecto está elaborando una nueva regla final sobre el que ha sido quizás el tema más espinoso de su gestión en el ámbito migratorio: la seguridad fronteriza.

La declaración fue emitida ante una pregunta enviada por Univision Noticias relacionada a un reporte de prensa el miércoles donde se asegura que la Casa Blanca está considerando hacer permanentes las restricciones de asilo impuestas temporalmente en la frontera con México en junio.

La regla final provisional en cuestión frenó y bloqueó la mayor parte de solicitudes de asilo en la frontera con México. También otorgó amplia discrecionalidad a los agentes fronterizos para arrestar a extranjeros indocumentados que no tienen una causa legal para permanecer en el país y colocarlos en procesos de deportación acelerados.

La norma excluye a los menores no acompañados, quienes son procesados bajo el amparo del Acuerdo Judicial Flores de 1997, regla exige que sea un juez de inmigración quien determine sus futuros en Estados Unidos bajo el debido proceso migratorio.

En relación con esta exclusión, el DHS dijo que “no ha habido discusiones sobre la eliminación de la exención existente para los niños no acompañados de las restricciones de asilo en la norma”.

Qué dijo The New York Times

El miércoles, el diario The New York Times dijo, citando a dos altos funcionarios del gobierno de Biden, que estaban “considerando medidas” que harían permanentes las restricciones temporales de asilo emitidas en junio, entre ellas el cierre de la frontera cuando el promedio de detenciones semanales sobrepase los 2,500 entre puertos fronterizos autorizados. La proclama señala además que la frontera será reabierta cuando el número de detenciones baje de los 1,500.

En caso de extender el cierre de la frontera con México o hacer permanente el decreto de junio, Biden sería el responsable de afectar duramente el sistema de asilo en Estados Unidos, que durante décadas ha permitido que cualquier extranjero que cruce la frontera, incluso entre puertos fronterizos no autorizados y manifieste temor por su vida si es deportado, el derecho de solicitar asilo.

Además de la amenaza de hacer permanentes el bloqueo en la frontera, la orden de junio de Biden incluye la deportación acelerada para aquellos extranjeros que no tienen una causa legal para permanecer en Estados Unidos y un castigo de cinco años sin poder regresar.

Ambas medidas, de ser extendidas, “serían otra señal” de que el país se está alejando aceleradamente de la práctica histórica de permitir que cualquiera que ponga un pie en territorio estadounidense tenga la oportunidad de buscar la protección del gobierno, precisó el periódico.

Durante el gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) los demócratas criticaron duramente la política migratoria de ‘tolerancia cero’, que entre otras medidas también incluyó severas restricciones al asilo, como ocurre desde principios de junio.

Trump, además de cerrar la frontera para detener el cruce de inmigrantes indocumentados, utilizó la separación forzosa de familias levantando cargos criminales por ingreso ilegal al país de los padres. La medida, que levantó una ola de protestas dentro y fuera de Estados Unidos, afectó a miles de inmigrantes cuyo número total todavía se desconoce por falta de registros desde cuando fueron separados.

Orden ejecutiva de Biden

El decreto o proclama presidencial de Biden, del 4 de junio de 2024, frenó y bloqueó la mayor parte de solicitudes de asilo en la frontera con México y otorgó amplia discrecionalidad a los agentes fronterizos (BP) para arrestar a los extranjeros indocumentados, rechazar sus pedidos de asilo y colocarlos en procesos de deportación acelerados.

Las evaluaciones hasta ahora por parte del DHS son satisfactorias, “la Proclamación Presidencial y la correspondiente Norma Final Provisional del DHS y el DOJ han ayudado con éxito a reducir los encuentros entre los puertos de entrada en más del 50% desde su implementación”, dijo a Univision Noticias el departamento en un correo electrónico.

El último reporte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, (CBP), fechado en agosto, indica que los encuentros llevados a cabo por agentes federales en la frontera en julio fueron un 32% más bajos que en junio de 2024, y fueron el total mensual más bajo a lo largo de la frontera suroeste desde septiembre de 2020.

“Las cifras totales de julio entre los puertos de entrada también son más bajas que en julio de 2019, y más bajas que el de la pandemia”, se lee en el reporte.

Sin embargo, a pesar de la disminución en el número de arrestos de extranjeros que no tienen una razón legal para permanecer en Estados Unidos, la frontera sigue cerrada, una cuestionada medida que restringe severamente la política de asilo.

Esto se debe a que el promedio semanal se mantiene por encima del umbral estipulado en junio la proclama firmada por Biden. El siguiente reporte de arrestos en la frontera con México de la CBP será publicado a mediados de septiembre, dijo la agencia.

Excepciones humanitarias en la frontera

Las nuevas reglas de asilo vigentes desde junio incluyen lo que el gobierno denomina “excepciones humanitarias”, normas similares a las incluidas en el acuerdo fronterizo bipartidista anunciado en el Senado entre febrero y mayo y cuya aprobación fracasó en dos ocasiones este año.

La decisión protege a los menores no acompañados, que siguen siendo procesados bajo el amparo del Acuerdo Judicial Flores de 1997, y víctimas de trata o contrabando humano.

La orden cita, además, acciones migratorias tomadas por el gobierno para asegurar la frontera y, dice, reparar un sistema migratorio que se encuentra roto, un término que utilizan tanto demócratas como republicanos cuando defienden sus posturas migratorias.

Entre las acciones, destaca:

Regla propuesta por el DHS para garantizar que los migrantes que representan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional sean retirados lo más rápido posible del país en lugar de permanecer detenidos por largos períodos de tiempo, generando un costo creciente.

Anunciaron nuevas acciones para resolver más rápidamente casos de inmigración ampliando poderes discrecionales a agentes de inmigración para decidir y/o resolver más rápidamente una parte de los casos de inmigración de migrantes que intentan cruzar entre los puertos de entrada en la frontera sur en violación de las leyes de inmigración.

A través de este proceso, el Departamento de Justicia podrá conocer estos casos más rápidamente y el DHS podrá deportar más rápidamente a las personas que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos y otorgar protección a aquellos con reclamos válidos.

Ingresos en la frontera bajo CBP One

El reporte de julio de la CBP muestra además los ingresos procesados bajo la aplicación móvil CBP One, activado en enero de 2023 como parte de un plan para reducir el ingreso indocumentado y regular la entrada de ciudadanos extranjeros que no tienen una visa para ingresar y permanecer en Estados Unidos.

“Los indocumentados que cruzan entre los puertos de entrada o que se presentan en un puerto de entrada sin programar una cita en CBP One generalmente están sujetos a la regla final provisional que, de acuerdo con la orden presidencial, restringe la elegibilidad para el asilo de quienes ingresan de manera irregular a través de las fronteras terrestres del suroeste y de la costa sur”, explicó la agencia.

El DHS reiteró que, a pesar de la baja en el número de arrestos en julio, alienta a los migrantes a utilizar procesos legales, en lugar de emprender el peligroso viaje de cruzar ilegalmente entre los puertos de entrada, lo que también conlleva consecuencias significativas según las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Entre ellas, la deportación y un castigo de cinco años sin poder entrar a Estados Unidos.

El reporte también indica que los migrantes ubicados en el norte y centro de México “continúan pudiendo programar citas para presentarse en ocho puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Además, pronto los migrantes también podrán programar citas desde los estados de Tabasco y Chiapas, lo que les permitirá hacer citas sin tener que viajar hasta el norte para hacerlo”.

“Los ciudadanos mexicanos también podrán solicitar y programar una cita desde cualquier lugar de México. Nos relacionamos constantemente con nuestros socios en el Gobierno de México y trabajamos juntos para ajustar las políticas y prácticas en respuesta a las últimas tendencias migratorias y necesidades de seguridad”, se lee en el informe.

