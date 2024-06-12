“Hablemos de Inmigración”: Este miércoles en YouTube, los errores de inmigración que nunca debes cometer

Video Legisladores buscan mejorar medidas para proteger a menores migrantes no acompañados que llegan a EEUU

Este miércoles 12 de junio a las 7 PM (hora del Este) tienes una cita para participar en el quinto programa de la serie ‘Hablemos de Inmigración’, un espacio de la redacción de Univision Noticias que se transmite a través de YouTube y cuyo objetivo es servir a la comunidad, escuchar sus dudas de inmigración y brindarles respuestas de expertos en el tema.

Bajo el lema ‘Tú preguntas y nosotros te respondemos', ‘Hablemos de Inmigración’ tiene como objetivo ampliar un espacio de comunicación directa con los usuarios para conocer sus problemas y proporcionarles información para seguir avanzando en sus casos migratorios.

El programa es conducido por el periodista Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Univision Noticias, y el abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de Inmigración de Televisa Univision.

Este miércoles tratarán el tema: Los errores de inmigración que nunca debes cometer y no poner en riesgo tus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Los tipos de errores migratorios

Hay dos tipos o clases de errores que los inmigrantes, con o sin papeles de permanencia legal en Estados Unidos, deben tener en cuenta al momento de hacer un trámite o entrar en contacto con el gobierno, y también mientras permanecen en el país.

El primer grupo de errores corresponde a los que se cometen durante un trámite, una gestión al momento de solicitar un beneficio legal disponible ante el servicio de inmigración.

El segundo grupo de errores es más delicado. Corresponde a las faltas que un extranjero comete y lo convierten en inadmisible en Estados Unidos.

A su vez, respecto a las faltas de carácter administrativo, existe una larga lista y entre ellas destacan algunas que muchos conocen: no formar una solicitud, dejar espacios en blanco en el formulario o no decir la verdad.

“Ante una mentira, en ciertos casos, existe la amenaza de que se convierta en un serio problema que de inicio a un proceso de deportación”, advierte Olmedo.

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

También los indocumentados

En el quinto programa estarán los abogados José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida, y John Prat, quien también ejerce en el sur de Florida. Ambos tienen amplia experiencia en diversidad de casos que preocupan a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.

Para entender cuáles son los errores migratorios más comunes que debe tener en cuenta un inmigrante y no perder sus derechos de permanencia, hemos dividido el programa en cuatro segmentos:

1) El primero, cuáles son los errores administrativos más comunes que cometen los inmigrantes cuando solicitan o piden un beneficio migratorio (inmigrantes legales);

2) El segundo, qué tipo de errores o antecedentes en el pasado convierten a un extranjero en inadmisible;

3) Tercero, qué tipo de errores no administrativos ponen a un inmigrante, incluso a un residente legal permanente, en el banquillo de las deportaciones; y

4) Cuatro, los errores que cometen los inmigrantes indocumentados . Por ejemplo: Manejar borrachos, violencia doméstica, mentir a las autoridades respecto a su estatus migratorio (hacerse pasar por ciudadano o residente), solicitar un permiso de portación de arma de fuego, votar, etc.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coinciden en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia (inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de pódcast donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que en ese tiempo se estaban registrando.