Respondemos tus dudas: lo que debes saber tras el decreto que suspendió el derecho de asilo en la frontera



El gobierno del presidente Joe Biden anunció una nueva estrategia que endurece la política migratoria en la frontera con México. El objetivo del decreto, que entró en vigor el miércoles, les detener el cruce de indocumentados que vienen en busca de asilo a EEUU.

La nueva regla no solo restringe el derecho de pedir la protección del gobierno de Estados Unidos, sino que además incluye deportaciones aceleradas tanto a México como a los países de origen, y un castigo de hasta cinco años sin poder entrar al país.

La redacción de Univision Noticias transmitió el jueves a través de su canal en YouTube un programa especial de ‘Hablemos de Inmigración’ para ahondar en el tema, explicar de qué se trata, a quiénes afecta, qué opciones quedan a los extranjeros que sean colocados en procesos de deportación expeditos y qué pasa con aquellos que logran entrar indocumentados sin ser detenidos en la frontera.