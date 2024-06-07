Cambiar Ciudad
políticas de asilo

Respondemos tus dudas: lo que debes saber tras el decreto que suspendió el derecho de asilo en la frontera

En ‘Hablemos de Inmigración’ explicamos en detalle la estrategia del presidente Joe Biden para endurecer la política migratoria en la frontera con México y detener el cruce de indocumentados que vienen en busca de asilo.

Jorge Cancino's profile picture
Por:Jorge Cancino

Más sobre políticas de asilo

Asilo negado a una venezolana sienta precedente que afectará cientos de miles de casos pendientes
6 mins

Asilo negado a una venezolana sienta precedente que afectará cientos de miles de casos pendientes

Inmigración
Asilos falsos y frívolos: las estafas de inmigración donde también participan abogados
7 mins

Asilos falsos y frívolos: las estafas de inmigración donde también participan abogados

Inmigración
En ‘Hablemos de inmigración’, claves del término de libertad bajo fianza y del TPS de Venezuela de 2023
3 mins

En ‘Hablemos de inmigración’, claves del término de libertad bajo fianza y del TPS de Venezuela de 2023

Inmigración
Inmigrantes que ganan casos de asilo reciben correo para que se autodeporten (y sus abogados estadounidenses también)
4 mins

Inmigrantes que ganan casos de asilo reciben correo para que se autodeporten (y sus abogados estadounidenses también)

Inmigración
Jueces de inmigración reciben autorización para rechazar casos de asilo sin audiencias
5 mins

Jueces de inmigración reciben autorización para rechazar casos de asilo sin audiencias

Inmigración
Gobierno de Trump suspende indefinidamente beneficios de programas humanitarios de Biden
4 mins

Gobierno de Trump suspende indefinidamente beneficios de programas humanitarios de Biden

Inmigración
Demandan al gobierno de Trump por eliminar el derecho al asilo en la frontera con México
3 mins

Demandan al gobierno de Trump por eliminar el derecho al asilo en la frontera con México

Inmigración
Si enfrentas una deportación expedita, aún tienes este derecho clave
1:23

Si enfrentas una deportación expedita, aún tienes este derecho clave

Inmigración
¿Qué hacer durante una redada de ICE? ¿Conoces tus derechos? En ‘Hablemos de Inmigración’ te explicamos
2 mins

¿Qué hacer durante una redada de ICE? ¿Conoces tus derechos? En ‘Hablemos de Inmigración’ te explicamos

Inmigración
Nuevo revés judicial para DACA: corte de apelaciones falla que es ilegal
2 mins

Nuevo revés judicial para DACA: corte de apelaciones falla que es ilegal

Inmigración


El gobierno del presidente Joe Biden anunció una nueva estrategia que endurece la política migratoria en la frontera con México. El objetivo del decreto, que entró en vigor el miércoles, les detener el cruce de indocumentados que vienen en busca de asilo a EEUU.

PUBLICIDAD

La nueva regla no solo restringe el derecho de pedir la protección del gobierno de Estados Unidos, sino que además incluye deportaciones aceleradas tanto a México como a los países de origen, y un castigo de hasta cinco años sin poder entrar al país.

La redacción de Univision Noticias transmitió el jueves a través de su canal en YouTube un programa especial de ‘Hablemos de Inmigración’ para ahondar en el tema, explicar de qué se trata, a quiénes afecta, qué opciones quedan a los extranjeros que sean colocados en procesos de deportación expeditos y qué pasa con aquellos que logran entrar indocumentados sin ser detenidos en la frontera.

El editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, revisaron los puntos clave del decreto migratorio junto al abogado de inmigración Ezequiel Hernández, especialista en asilo.

Notas Relacionadas

Por qué la entrevista de 'miedo creíble' vuelve a ser clave tras la nueva regla de asilo de Biden

Por qué la entrevista de 'miedo creíble' vuelve a ser clave tras la nueva regla de asilo de Biden

Inmigración
9 min
Relacionados:
políticas de asiloAsilo PolíticoInmigrantes indocumentadosDeportacionesFrontera EEUU MéxicoPreguntas y respuestas InmigracionJoe Biden

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD