“Hablemos de Inmigración”: la nueva ‘tolerancia cero’ pone a todos los indocumentados en la mirilla de ICE

Video ¿Qué pasa con tus pertenencias si eres detenido y deportado de EEUU? Te explicamos

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado Jonathan E. Shaw, explican cuáles son las claves de las primeras órdenes ejecutivas migratorias firmadas por el presidente Donald Trump en la primera semana de su segundo gobierno.

Mira aquí el programa:

La semana pasada Trump promulgó por decreto una serie de cancelaciones de programas migratorios, entre ellos asilo y refugiados, la aplicación móvil CBP One y el programa parole humanitario, al tiempo que ordenó el envío de tropas militares a la frontera y la reactivación del controvertido Programa Permanecer en México (MPP), que obligará a miles de solicitantes de asilo a esperar en ese país la resolución de sus casos en tribunales estadounidenses.

El mandatario también, con un solo decreto, canceló 79 órdenes ejecutivas promulgadas por el expresidente Joe Biden durante su mandato. Entre ellas, eliminó la revisión de políticas de prioridades de aplicación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, el grupo interinstitucional para la reunificación de familias separadas forzosamente durante el primer gobierno de Trump y el programa de refugiados.

Bajo esta nueva ‘tolerancia cero’, Trump estableció como prioridad de deportación el cumplimiento de la totalidad de la Ley de Inmigración, entre ellos todos aquellos extranjeros que hayan ingresado ilegalmente al país y aquellos que tengan una presencia indocumentada o ilegal continua. También invocó el Titulo 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1302, que ordena a todo extranjero que tenga más de 14 años y no haya sido registrado ni se le hayan tomado las huellas dactilares, que en un plazo de 30 días entregue sus huellas a las autoridades federales para ser registrado.



Las órdenes también anuncian el inicio del plan de deportaciones masivas que, en una primera etapa, incluye el arresto y expulsión de entre 1 y 1.5 millones de extranjeros. Pero al término de la semana a la lista se agregaron todos aquellos que no tienen una admisión o un estatus legal de permanencia en el país.

