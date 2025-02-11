“Hablemos de Inmigración”: Por qué es clave que los indocumentados tengan un abogado

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado José Guerrero, explican por qué es clave que los extranjeros con orden de deportación, con antecedentes criminales o sólo por el hecho de no tener estatus legal de permanencia en Estados Unidos, contacten un abogado de inmigración para que los represente en caso de ser arrestados por agentes federales de inmigración.

Mira aquí el programa:

Una de las razones para tomar precauciones son la puesta en marcha de una política migratoria de ‘tolerancia cero’ que no sólo ha puesto en la mira de las deportaciones a extranjeros que representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, sino que la Casa Blanca del presidente Donald Trump considera ‘criminal’ a cualquier extranjero que haya violado la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Y en la lista de violaciones se incluye, por ejemplo, no notificar un cambio de domicilio al servicio de inmigración (USCIS) en un plazo de 10 días, no llevar consigo la tarjeta de residencia permanente (green card) o no asistir a una cita de inmigración, ya sea en la USCIS o la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

PUBLICIDAD

Además de las preocupaciones que han ido en aumento en las últimas tres semanas, se mantienen intactas las advertencias respecto a la invocación de otras secciones de la ley que pueden aumentar la represión del gobierno sobre los inmigrantes, tal como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorgaría a las tropas del Ejército tener un papel más activo en la aplicación de la ley de inmigración y la estrategia de deportaciones masivas.

En el programa también se explicará la importancia de utilizar sitios de internet autorizados y confiables para la búsqueda, por ejemplo, de abogados pro-bono u organizaciones permitidas para brindar asistencia migratoria. Por ejemplo:





‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. El programa se transmite en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).