Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

“Hablemos de Inmigración”: Por qué es clave que los indocumentados tengan un abogado

La lista de extranjeros a ser deportados también incluye a quienes llevan menos de dos años en el país o no tienen un estatus legal de permanencia. Tener un abogado de inmigración que te represente en caso de arresto es clave para defender tus derechos. Te explicamos hoy a través del canal de Univision Noticias en YouTube y Facebook.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
Video Patrulla de Carreteras de Florida podrá detener sospechosos de ser indocumentados, anuncia DeSantis

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado José Guerrero, explican por qué es clave que los extranjeros con orden de deportación, con antecedentes criminales o sólo por el hecho de no tener estatus legal de permanencia en Estados Unidos, contacten un abogado de inmigración para que los represente en caso de ser arrestados por agentes federales de inmigración.

Mira aquí el programa:

Una de las razones para tomar precauciones son la puesta en marcha de una política migratoria de ‘tolerancia cero’ que no sólo ha puesto en la mira de las deportaciones a extranjeros que representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, sino que la Casa Blanca del presidente Donald Trump considera ‘criminal’ a cualquier extranjero que haya violado la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Y en la lista de violaciones se incluye, por ejemplo, no notificar un cambio de domicilio al servicio de inmigración (USCIS) en un plazo de 10 días, no llevar consigo la tarjeta de residencia permanente (green card) o no asistir a una cita de inmigración, ya sea en la USCIS o la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

PUBLICIDAD

Más sobre Preguntas y respuestas Inmigracion

'Hablemos de Inmigración': USCIS endurece requisitos para convertirse en ciudadano de EEUU
2 mins

'Hablemos de Inmigración': USCIS endurece requisitos para convertirse en ciudadano de EEUU

Inmigración
En vivo: Respondemos en directo tus preguntas sobre inmigración. Llámanos ahora gratis
4 mins

En vivo: Respondemos en directo tus preguntas sobre inmigración. Llámanos ahora gratis

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: endurecimiento de la política migratoria, a quién afecta y qué hacer
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: endurecimiento de la política migratoria, a quién afecta y qué hacer

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Tengo cita migratoria, ¿qué pasa si no me presento? ¿Evito la deportación?
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: Tengo cita migratoria, ¿qué pasa si no me presento? ¿Evito la deportación?

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: ¿Tengo opciones de evitar que me deporten si ICE me detiene?
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: ¿Tengo opciones de evitar que me deporten si ICE me detiene?

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Qué hacer ante la nueva oleada de arrestos y deportaciones de ICE
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: Qué hacer ante la nueva oleada de arrestos y deportaciones de ICE

Inmigración
Te explicamos cómo conseguir encontrar un abogado: No vaya solo a su cita de inmigración o de ICE
3 mins

Te explicamos cómo conseguir encontrar un abogado: No vaya solo a su cita de inmigración o de ICE

Inmigración
En vivo: Respondemos en directo tus dudas sobre inmigración en nuestro show
2 mins

En vivo: Respondemos en directo tus dudas sobre inmigración en nuestro show

Inmigración

Además de las preocupaciones que han ido en aumento en las últimas tres semanas, se mantienen intactas las advertencias respecto a la invocación de otras secciones de la ley que pueden aumentar la represión del gobierno sobre los inmigrantes, tal como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorgaría a las tropas del Ejército tener un papel más activo en la aplicación de la ley de inmigración y la estrategia de deportaciones masivas.

En el programa también se explicará la importancia de utilizar sitios de internet autorizados y confiables para la búsqueda, por ejemplo, de abogados pro-bono u organizaciones permitidas para brindar asistencia migratoria. Por ejemplo:


Notas Relacionadas

¿Qué opciones tienen los venezolanos con TPS? En ‘Hablemos de Inmigración’ te explicamos qué hacer y cuándo

¿Qué opciones tienen los venezolanos con TPS? En ‘Hablemos de Inmigración’ te explicamos qué hacer y cuándo

Inmigración
3 min

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. El programa se transmite en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).


Relacionados:
Preguntas y respuestas InmigracionDeportacionesTrabajadores indocumentadosInmigrantes indocumentadosOperativos de ICEControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Donald TrumpArrestos y deportaciones masivas: te explicamos la política migratoria del presidente electo Donald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX