“Hablemos de Inmigración”: Este martes a las 7pm, la nueva orden migratoria de Biden por YouTube

Video Abogada da detalles del decreto de Biden que dará beneficios a miles de migrantes: “Hemos trabajado por meses”

Este martes 18 de junio a las 7:00 pm (hora del Este) tienes una cita para participar en el sexto programa de la serie ‘Hablemos de Inmigración’, un espacio de la redacción de Univision Noticias que se transmite a través de YouTube y cuyo objetivo es servir a la comunidad, escuchar sus dudas de inmigración y brindarles respuestas de expertos en el tema.

Bajo el lema ‘Tú preguntas y nosotros te respondemos, Hablemos de Inmigración’ tiene como objetivo ampliar un espacio de comunicación directa con los usuarios para conocer sus problemas y proporcionarles información para seguir avanzando en sus casos migratorios.

Aquí puedes ver el programa:

El programa es conducido por el periodista Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Univision Noticias, y el abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de Inmigración de Televisa Univision.

Este miércoles tratarán el tema: la nueva orden ejecutiva de Biden para cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, hijos menores de edad indocumentados de padres estadounidenses y algunos dreamers graduados en universidades de Estados Unidos, quienes podrán recibir visas de trabajo.

La orden ejecutiva del presidente

La nueva policía migratoria de Biden fue anticipada el lunes y será oficializada este martes durante una ceremonia de conmemoración del 12 Aniversario del programa Acción Diferida para los Llegados en la infancia (DACA) en la Casa Blanca.

Crea un camino hacia la residencia y la ciudadanía para unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, unos 50,000 hijos indocumentados menores de edad solteros de ciudadanos e incluye facilidades para que ciertos dreamers graduados en universidades de EEUU consigan visas de trabajo.

Los cónyuges indocumentados que se beneficiarán de la orden ejecutiva podrán hacer el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. De esta manera, no se verán afectados por la Ley del Castigo, que sanciona hasta con 10 años fuera la presencia indocumentada en el país si esta supera los 365 días.

Los principales requisitos del nuevo decreto migratorio son los siguientes:

Califican aquellos cónyuges indocumentados que han vivido en Estados Unidos durante 10 años o más contados a partir del 17 de junio de 2024 o antes;

No representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional (cumplir con los requisitos de las prioridades de deportación vigentes);

Son elegibles para solicitar el ajuste de estatus; y

Ameritan un ejercicio favorable de la discreción.

En caso de que las solicitudes de amparo sean rechazadas por el servicio de inmigración, el DHS advierte que, si un indocumentado representa una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, lo detendrá, lo deportará o lo referirá a otras agencias federales para una mayor verificación, investigación o enjuiciamiento, según corresponda (en el marco del debido proceso).



‘Hablemos de Inmigración’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

En el sexto programa estará como invitado el abogado Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles, California, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia (inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de Podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que se en ese tiempo de estaban registrando.