“Hablemos de Inmigración”: hoy a las 7 pm, segunda parte de la green card por medio de una petición familiar

Este miércoles 24 de julio a partir de las 7 PM (hora del Este de Estados Unidos) a través del canal de Univision Noticias en YouTube, la segunda parte del ajuste de estatus (residencia permanente o green card) por medio de una petición familiar I-130.

La Ley de Inmigración (INA) permite a ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes solicitar la tarjeta verde (green card) para ciertos familiares que cumplan con los requisitos necesarios para residir permanentemente en Estados Unidos. Pero solo familiares inmediatos (cónyuges e hijos menores de edad y solteros, al igual que padres de ciudadanos mayores de 21 años) reciben una tarjeta de residencia sin tener que esperar demasiado tiempo.

Otros familiares tienen que hacer la fila determinada por el Boletín de Visas y, en algunos casos, dependiendo de la categoría del familiar y la nacionalidad, la espera puede ser de más de 20 años.

El término ‘familiar inmediato’ se refiere:





Cónyuges de ciudadanos estadounidenses;

Hijos de ciudadanos menores de 21 años y solteros;

Padres de ciudadanos que tengan 21 años o más; y

Viudos de ciudadanos estadounidenses siempre y cuando la petición se haya hecho antes de la muerte del cónyuge.

Para otras categorías de parentesco (no clasificadas como familiares inmediatos), el solicitante tiene que consultar el Boletín de Visas del Departamento de Estado (DOS), que se actualiza mensualmente.

Esta publicación indica el tiempo de espera asociado con cada categoría de pedido de referencia de una tarjeta verde (green card).

Las residencias en número

Entre los años fiscales 2015 y 2022 se otorgaron 8.972,310 residencias permanentes:





2015: 1,051,031

2016: 1,183,505

2017: 1,127,167

2018: 1,096,611

2019: 1,031,765

2020: 707,362 (Pandemia)

(Pandemia) 2021: 740,002 (Pandemia)

(Pandemia) 2022: 1.018,349

El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.

Además de familiares de ciudadanos, también califican para la green card familiares de residentes legales permanentes, explica el servicio de inmigración (USCIS):

El cónyuge de un residente permanente legal;

El hijo soltero menor de 21 años de un residente permanente legal;

El hijo soltero de un residente permanente legal que tiene 21 años o más.

También califican:

Prometido(a) de un ciudadano estadounidense o hijo de un(a) prometido(a)

Viudo(a) de un ciudadano estadounidense

Auto-peticionario VAWA – víctima de abuso o crueldad extrema

‘Hablemos de Inmigración’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia (inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

Junto a ellos, este miércoles estará como invitada la abogada de inmigración Claudia Canizares, quien ejerce en Miami Florida y colabora con la estación local de Univision Canal 23.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de Podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que se en ese tiempo de estaban registrando.