Respondemos tus preguntas: Ajuste de estatus por medio de una petición familiar I-130



En ‘Hablemos de Inmigración’ explicamos los requisitos clave para el ajuste de estatus por medio de un formulario I-130, cómo se inicia el trámite y los requisitos de ingreso a Estados Unidos para evitar el trámite consular.

PUBLICIDAD

El programa humanitario, lanzado por primera vez en octubre de 2022 y luego ampliado en enero de 2023 a Cuba, Haití y Nicaragua, otorga una autorización de ingreso a Estados Unidos por dos años y un permiso de trabajo.

¿Quiénes califican para recibir la residencia legal permanente? ¿Quiénes no? ¿Se puede apelar un fallo adverso? ¿Qué pasa si te deportaron y regresaste sin permiso a Estados Unidos? ¿Qué pasa si una persona fue deportada previamente y regresó sin permiso antes de cumplir la Ley del Castigo? Estas y otras preguntas fueron respondidas en el programa.